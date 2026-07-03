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Capital conmemoró los 91 años de la UVT con un emotivo acto

La intendente de Capital Susana Laciar acompañó a las autoridades y socios de la UVT en el festejo de su aniversario

La Municipalidad de la Capital acompañó a la comisión directiva, socios y vecinos de la Unión Vecinal Trinidad (UVT) en el acto oficial por la conmemoración de los 91 años de la institución. El encuentro contó con la participación de la intendente Susana Laciar, quien destacó el rol fundamental del club en el tejido social y deportivo de la comunidad sanjuanina.

La intendente expresó su reconocimiento al trabajo de los trinitenses: “son hombres y mujeres que ponen su granito de arena para hacer grande su club y su comunidad”. También destacó la fortaleza “que tenemos cada uno de los sanjuaninos, cada uno de los vecinos de Capital y de los trinitenses que vuelven a sus raíces, que los hace fuertes para que cada vecino se sienta representado y escuchado. Que vean que su Trinidad sigue creciendo para trabajar en comunidad”. Para finalizar, felicitó a los directivos y vecinos que integran la unión vecinal y los instó a seguir trabajando junto a la municipalidad.

Durante la ceremonia, las autoridades del club compartieron un emotivo balance sobre el camino recorrido en su gestión. Señalaron que el primer gran objetivo asumido fue devolverle al club el progreso, entendido como el desarrollo integral de cada socio, unido a su identidad y su historia.

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Un poco de historia

La UVT nació como la primera institución vecinal de la República Argentina, creada formal y legalmente para congregar a los vecinos y dar respuesta a las problemáticas sociales, municipales y territoriales. Los orígenes se remontaron al 4 de abril de 1935 en la Plaza Almirante Brown, que funcionaba como punto de encuentro familiar y donde, al calor de charlas y reclamos planteados al intendente de la época, le dieron vida a la unión vecinal.

A lo largo de las décadas, la institución asumió el liderazgo comunitario mediante la construcción de consultorios, el impulso de programas, el dictado de cursos y talleres, y la organización de los memorables carnavales en la misma plaza.

Finalmente, a través de la firma de un convenio, las autoridades reafirmaron su compromiso de consolidar un espacio plenamente social, deportivo y familiar, honrando el legado de lo que la UVT fue durante toda su vida.

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