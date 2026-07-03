La Municipalidad de la Capital acompañó a la comisión directiva, socios y vecinos de la Unión Vecinal Trinidad (UVT) en el acto oficial por la conmemoración de los 91 años de la institución. El encuentro contó con la participación de la intendente Susana Laciar, quien destacó el rol fundamental del club en el tejido social y deportivo de la comunidad sanjuanina.
Capital conmemoró los 91 años de la UVT con un emotivo acto
La intendente de Capital Susana Laciar acompañó a las autoridades y socios de la UVT en el festejo de su aniversario