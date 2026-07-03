Capital conmemoró los 91 años de la UVT con un emotivo acto

La intendente expresó su reconocimiento al trabajo de los trinitenses: “son hombres y mujeres que ponen su granito de arena para hacer grande su club y su comunidad”. También destacó la fortaleza “que tenemos cada uno de los sanjuaninos, cada uno de los vecinos de Capital y de los trinitenses que vuelven a sus raíces, que los hace fuertes para que cada vecino se sienta representado y escuchado. Que vean que su Trinidad sigue creciendo para trabajar en comunidad”. Para finalizar, felicitó a los directivos y vecinos que integran la unión vecinal y los instó a seguir trabajando junto a la municipalidad.

Durante la ceremonia, las autoridades del club compartieron un emotivo balance sobre el camino recorrido en su gestión. Señalaron que el primer gran objetivo asumido fue devolverle al club el progreso, entendido como el desarrollo integral de cada socio, unido a su identidad y su historia.