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Suiza le ganó 2-0 a Argelia y se clasificó a los octavos de final

Con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye, el seleccionado suizo derrotó 2-0 a Argelia, avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 y cortó una histórica racha sin triunfos en fases eliminatorias.

Suiza confirmó que no necesita dominar un partido para ganarlo. Con orden, eficacia y una contundencia que hizo honor a su reputación, derrotó 2-0 a Argelia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y se metió entre los 16 mejores del torneo, donde enfrentará al ganador del cruce entre Colombia y Ghana.

El conjunto europeo construyó su clasificación desde la inteligencia. En un encuentro parejo y con escasas situaciones de peligro, aprovechó prácticamente cada oportunidad que tuvo frente al arco rival y administró la ventaja con autoridad hasta el pitazo final.

El partido prometía más de lo que finalmente entregó. Ambos equipos llegaban con argumentos para protagonizar un duelo abierto, pero el desarrollo terminó siendo muy disputado en la mitad de la cancha, con pocas llegadas claras y mucho desgaste físico.

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La diferencia apareció temprano. A los 10 minutos, Manzambi protagonizó una gran jugada individual, dejó atrás a varios defensores por la banda izquierda y asistió a Breel Embolo, que solo tuvo que empujar la pelota para establecer el 1-0.

Argelia intentó reaccionar, pero nunca encontró los espacios para inquietar con claridad a la defensa suiza.

El golpe definitivo llegó apenas comenzado el segundo tiempo. Tras un rebote en la puerta del área, Dan Ndoye sacó un potente remate cruzado desde afuera del área que dejó sin respuestas al arquero africano y amplió la ventaja para los europeos.

Con el 2-0, Suiza cambió definitivamente el libreto. Cedió la posesión de la pelota, retrasó sus líneas y apostó a defender con un bloque compacto que anuló por completo los intentos ofensivos de Argelia.

El conjunto africano manejó el balón durante varios pasajes del complemento, pero le faltaron ideas y precisión para romper el sólido entramado defensivo suizo. La mayoría de sus ataques terminaron en centros sin destino o remates lejanos que nunca comprometieron al arquero rival.

Las estadísticas reflejaron el ADN del equipo europeo: tres remates al arco, dos goles. Una efectividad que terminó inclinando un encuentro muy equilibrado.

La clasificación también tiene un fuerte valor histórico para Suiza. El seleccionado europeo volvió a ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1938, poniendo fin a una sequía de 88 años. Si bien había alcanzado los cuartos de final en el Mundial de 1954, aquel avance se produjo bajo un formato diferente de competencia.

En las últimas tres ediciones del Mundial, los suizos siempre habían logrado superar la fase de grupos, pero se despedían en octavos de final. Esta vez consiguieron romper esa barrera y mantienen intacta la ilusión de seguir haciendo historia.

Del otro lado, Argelia cerró una destacada participación en su regreso a una Copa del Mundo después de doce años. El conjunto africano volvió a disputar un Mundial por primera vez desde Brasil 2014, aunque no pudo repetir aquella histórica clasificación a los octavos de final.

Ahora, Suiza buscará un lugar entre los ocho mejores del certamen cuando enfrente al vencedor del duelo entre Colombia y Ghana, en un cruce que definirá uno de los últimos boletos a los cuartos de final.

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