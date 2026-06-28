Luego de varios días de versiones y especulaciones sobre quién ocuparía uno de los cargos más importantes del Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei confirmó este domingo que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete de la Nación. El dirigente reemplazará a Manuel Adorni, quien presentó su renuncia durante el fin de semana.
El Gobierno inicia una nueva etapa con Santilli al frente de la jefatura de Gabinete
El Presidente oficializó la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. La jura será este martes y reemplazará a Manuel Adorni tras su renuncia.