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El Gobierno inicia una nueva etapa con Santilli al frente de la jefatura de Gabinete

El Presidente oficializó la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. La jura será este martes y reemplazará a Manuel Adorni tras su renuncia.

Luego de varios días de versiones y especulaciones sobre quién ocuparía uno de los cargos más importantes del Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei confirmó este domingo que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete de la Nación. El dirigente reemplazará a Manuel Adorni, quien presentó su renuncia durante el fin de semana.

La confirmación llegó a través de las redes sociales del mandatario. En su cuenta oficial de X, Milei compartió una fotografía junto a Santilli y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, durante una reunión realizada en la Quinta de Olivos.

Junto a la imagen, el Presidente escribió: "Aquí delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo", y además confirmó que la ceremonia de jura se realizará este martes a las 16.

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Con este anuncio, el Gobierno puso fin a las versiones que circulaban desde la salida de Adorni y oficializó un cambio clave dentro de la estructura del Gabinete nacional. Santilli, que hasta ahora se desempeñaba como ministro del Interior, pasará a ocupar la coordinación política del Ejecutivo en un momento de reordenamiento interno.

La reunión en Olivos tuvo como eje la organización del traspaso de funciones y la planificación de la nueva etapa del Gabinete. Según expresó el propio Presidente, el encuentro estuvo destinado a definir los lineamientos que permitirán concretar una transición ordenada entre las autoridades salientes y las que asumirán en los próximos días.

La designación de Santilli representa uno de los movimientos políticos más relevantes del Gobierno en los últimos meses y se produce luego de la renuncia de Manuel Adorni, quien dejó el cargo el sábado.

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