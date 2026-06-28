El Gobierno inicia una nueva etapa con Santilli al frente de la jefatura de Gabinete

Con este anuncio, el Gobierno puso fin a las versiones que circulaban desde la salida de Adorni y oficializó un cambio clave dentro de la estructura del Gabinete nacional. Santilli, que hasta ahora se desempeñaba como ministro del Interior, pasará a ocupar la coordinación política del Ejecutivo en un momento de reordenamiento interno.

La reunión en Olivos tuvo como eje la organización del traspaso de funciones y la planificación de la nueva etapa del Gabinete. Según expresó el propio Presidente, el encuentro estuvo destinado a definir los lineamientos que permitirán concretar una transición ordenada entre las autoridades salientes y las que asumirán en los próximos días.

La designación de Santilli representa uno de los movimientos políticos más relevantes del Gobierno en los últimos meses y se produce luego de la renuncia de Manuel Adorni, quien dejó el cargo el sábado.