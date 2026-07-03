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El blue no se movió en San Juan y quedó por encima de la cotización nacional

El dólar blue cerró este viernes sin variaciones en San Juan y sostuvo la cotización de las últimas dos jornadas. A nivel nacional, en tanto, la divisa paralela registró una baja al cierre de la semana.

El mercado cambiario terminó la semana sin sobresaltos en San Juan. El dólar blue cerró este viernes a $1.460 para la compra y $1.560 para la venta, manteniendo los mismos valores registrados durante las dos jornadas anteriores.

De esta manera, la plaza local volvió a ubicarse por encima de la referencia nacional. En la City porteña, el dólar blue finalizó la rueda a $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una caída del 0,66% respecto de la jornada previa.

En el resto de las cotizaciones, el dólar oficial cerró en $1.456,17 para la compra y $1.507,05 para la venta, mientras que el Banco Nación mantuvo su cotización en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.

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Por su parte, el dólar MEP terminó la jornada en $1.524,53, el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.592,95 y el dólar cripto cotizó en $1.552,79.

Con este cierre, el mercado cambiario concluyó la semana con estabilidad en San Juan, mientras que a nivel nacional el dólar blue mostró una leve baja que redujo la brecha con otras cotizaciones financieras.

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