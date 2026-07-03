El blue no se movió en San Juan y quedó por encima de la cotización nacional

De esta manera, la plaza local volvió a ubicarse por encima de la referencia nacional. En la City porteña, el dólar blue finalizó la rueda a $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una caída del 0,66% respecto de la jornada previa.

En el resto de las cotizaciones, el dólar oficial cerró en $1.456,17 para la compra y $1.507,05 para la venta, mientras que el Banco Nación mantuvo su cotización en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.