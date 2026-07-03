El mercado cambiario terminó la semana sin sobresaltos en San Juan. El dólar blue cerró este viernes a $1.460 para la compra y $1.560 para la venta, manteniendo los mismos valores registrados durante las dos jornadas anteriores.
El blue no se movió en San Juan y quedó por encima de la cotización nacional
El dólar blue cerró este viernes sin variaciones en San Juan y sostuvo la cotización de las últimas dos jornadas. A nivel nacional, en tanto, la divisa paralela registró una baja al cierre de la semana.