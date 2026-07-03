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Argentina ya tiene sus primeros pilotos habilitados para volar los F-16

Los vuelos se realizaron hoy por la mañana en las instalaciones del Área Material Río IV, que la Fuerza Aérea Argentina posee en Córdoba, alcanzando un nuevo hito en la historia de la aviación de nuestro país.

La Fuerza Aérea Argentina alcanzó un nuevo hito en el proceso de incorporación del sistema de armas F-16. Durante la mañana de este jueves, los primeros pilotos argentinos completaron con éxito el tradicional "Vuelo Solo", instancia que certifica su habilitación para operar de manera autónoma estas aeronaves de cuarta generación.

Se trata de un paso importante en la recuperación de capacidades operativas estratégicas para la defensa de los cielos argentinos y la protección de la integridad territorial, en el marco del programa de modernización impulsado por el Estado Nacional.

El acto fue encabezado por el ministro de Defensa, Carlos Presti, acompañado por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, junto a autoridades militares, funcionarios e invitados especiales.

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La certificación obtenida por los aviadores es el resultado de un exigente proceso de formación, entrenamiento y transición operativa, desarrollado gracias al trabajo coordinado de pilotos, mecánicos, técnicos, asistentes y personal especializado.

Desde la Fuerza Aérea destacaron el profesionalismo y el compromiso de todos los equipos involucrados, factores que permitieron alcanzar este importante objetivo.

El "Vuelo Solo" constituye la primera certificación lograda en el marco del Programa Peace Cóndor, iniciativa que cuenta con el acompañamiento técnico de la empresa internacional Top Aces, especializada en entrenamiento táctico avanzado.

Este esquema de instrucción permitió fortalecer los estándares operativos y de seguridad durante toda la etapa de capacitación.

Asimismo, el avance del programa fue favorecido por la sólida experiencia profesional de los pilotos argentinos, quienes completaron con éxito la transición hacia el F-16, incorporando nuevos procedimientos, técnicas y capacidades propias de una aeronave de combate de cuarta generación.

Con esta certificación, la Fuerza Aérea Argentina suma un nuevo escalón en el proceso de incorporación del sistema de armas F-16, consolidando una capacidad estratégica que marca un cambio de paradigma para la defensa nacional y abre una nueva etapa en la modernización de la aviación militar del país.

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