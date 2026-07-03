Argentina ya tiene sus primeros pilotos habilitados para volar los F-16

La certificación obtenida por los aviadores es el resultado de un exigente proceso de formación, entrenamiento y transición operativa, desarrollado gracias al trabajo coordinado de pilotos, mecánicos, técnicos, asistentes y personal especializado.

Desde la Fuerza Aérea destacaron el profesionalismo y el compromiso de todos los equipos involucrados, factores que permitieron alcanzar este importante objetivo.

El "Vuelo Solo" constituye la primera certificación lograda en el marco del Programa Peace Cóndor, iniciativa que cuenta con el acompañamiento técnico de la empresa internacional Top Aces, especializada en entrenamiento táctico avanzado.

Este esquema de instrucción permitió fortalecer los estándares operativos y de seguridad durante toda la etapa de capacitación.

Asimismo, el avance del programa fue favorecido por la sólida experiencia profesional de los pilotos argentinos, quienes completaron con éxito la transición hacia el F-16, incorporando nuevos procedimientos, técnicas y capacidades propias de una aeronave de combate de cuarta generación.

Con esta certificación, la Fuerza Aérea Argentina suma un nuevo escalón en el proceso de incorporación del sistema de armas F-16, consolidando una capacidad estratégica que marca un cambio de paradigma para la defensa nacional y abre una nueva etapa en la modernización de la aviación militar del país.