Santilli inaugura nueva etapa política para el Gobierno y destaca logros de Milei

Fuerte presencia de gobernadores en la jura de Santilli como de jefe de Gabinete

"Se trata de alguien con amplio oficio político que, como ministro del Interior, venía realizando un importante trabajo, reforzando los lazos entre el Gobierno nacional y los gobernadores", dijo Ravier sobre Santilli en el inicio de la conferencia.

Para Ravier, Santilli "inaugura una nueva etapa política para el Gobierno que se caracterizará por profundizar nuestros acuerdos políticos para hacer realidad" la agenda de reformas estructurales, que es la agenda más ambiciosa desde el retorno de la democracia".

Ante una pregunta, Ravier puntualizó que Adorni abandonó el Gobierno en una “decisión personal” y de manera “indeclinable” y destacó que el ex funcionario enfrentará la investigación judicial “sin fueros”, en los que ampararse.

El funcionario enumeró logros como haber eliminado de la planta de trabajadores del Estado 71.025 cargos, a un ritmo de “3.000 bajas mensuales”, en el marco de un proceso de “revisión de estructuras” complementado con retiros voluntarios.

Entre otras áreas, mencionó los retiros voluntarios en la línea Belgrano Cargas, Casa de la Moneda, ANAC, Fabrica Militar de Aviones, Radio y Televisión Argentina, ANSES, Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el INTA y PAMI.

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Ante otra pregunta del periodismo, dijo que hay “algunos” miembros del Gobierno “que provienen del PRO”, como la senadora Patricia Bullrich; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el propio Santilli.

“Son personas muy valiosas para el Gobierno y el PRO es clave para que trabajemos en conjunto para lograr las reformas estructurales” que impulsa el Gobierno en el Congreso.

Explicó que La Libertad Avanza no tiene “mayoría hoy en Diputados ni en el Senado “para aprobar leyes por nosotros mismos”, y por eso la alianza con el PRO “permite aprobar reformas estructurales”, y aseguró que en ese punto “Javier Milei y Mauricio Macri están en sintonía”.

“A veces hay declaraciones desafortunadas de alguna persona, pero estamos alineados (ambos partidos) y se esperan más reformas estructurales. Mas allá de alguna declaración hay una convicción, y no solo en LLA y el PRO, también hay aliados en algunas provincias y con ellos se logran acuerdos”, agregó.

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Ravier recalcó que, tras dos años y medio de Gobierno de Milei, “estamos en otra Argentina, más ordenada, donde bajan los riesgos y los inversores quieren invertir” y manifestó que “para que esto no sea solo un gobierno liberal de 4 u 8 años necesitamos reformas estructurales”.

Asimismo, el vocero destacó temas en los que se han registrado logros, como en el plano de la educación, en el que subrayó recientes resultados de las pruebas “Aprender”, según las cuales “los estudiantes del sexto grado de la escuela primaria alcanzaron los mejores resultados en lengua de la última década”.