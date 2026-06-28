Con Santilli, Milei ya suma cuatro jefes de Gabinete en menos de tres años

Los cuatro jefes de Gabinete que ya tuvo Milei

El primero en asumir fue Nicolás Posse, uno de los hombres de mayor confianza de Javier Milei desde antes de su desembarco en la política. Proveniente de Corporación América, llegó al Gobierno con un perfil técnico y amplias atribuciones, aunque su permanencia fue breve. Tras 169 días dejó el cargo en medio de diferencias internas sobre el funcionamiento de la gestión.

Su reemplazante fue Guillermo Francos, un dirigente con extensa trayectoria política que imprimió un perfil más dialoguista. Durante su gestión encabezó las negociaciones con gobernadores y legisladores que permitieron avanzar con la aprobación de la Ley Bases, además de convertirse en uno de los principales articuladores políticos del oficialismo.

Después llegó Manuel Adorni, quien ya era una de las figuras más visibles del Gobierno por su rol como vocero presidencial. Su paso por la Jefatura de Gabinete duró menos de ocho meses y concluyó con su renuncia, en medio de una fuerte crisis política que obligó a reorganizar el gabinete nacional.

Ahora será Diego Santilli quien tendrá la misión de coordinar el equipo de ministros en una etapa que el oficialismo considera determinante para la segunda mitad del mandato presidencial.

Un cargo que nació con la reforma constitucional de 1994

La figura del jefe de Gabinete es relativamente nueva dentro de la estructura institucional argentina. Fue incorporada mediante la reforma constitucional de 1994, impulsada durante la presidencia de Carlos Menem, con la intención de crear un funcionario que actuara como coordinador del gabinete y, al mismo tiempo, rindiera cuentas periódicamente ante el Congreso.

El primero en ocupar ese puesto fue Eduardo Bauzá, uno de los dirigentes de mayor confianza del menemismo. Asumió el 8 de julio de 1995 y semanas después protagonizó otro hecho histórico: presentó el primer informe de gestión ante el Senado, inaugurando una obligación constitucional que continúa vigente hasta la actualidad.

Desde entonces, la Jefatura de Gabinete acompañó todos los cambios políticos del país y pasó por gobiernos peronistas, radicales, de coalición y libertarios.

De Menem a Milei: quiénes ocuparon la Jefatura de Gabinete

Durante el segundo mandato de Carlos Menem, la función estuvo en manos de Eduardo Bauzá y luego de Jorge Rodríguez, quien permaneció hasta el final de esa administración.

Con la llegada de la Alianza, el presidente Fernando de la Rúa designó primero a Rodolfo Terragno y posteriormente a Chrystian Colombo, quien ocupó el cargo hasta la crisis institucional de diciembre de 2001.

Ese período marcó uno de los momentos más inestables de la historia política argentina. En apenas unos días pasaron por la Jefatura de Gabinete Humberto Schiavoni, durante la breve presidencia de Ramón Puerta; Luis Lusquiños, con Adolfo Rodríguez Saá; y Antonio Cafiero, durante la presidencia interina de Eduardo Camaño.

Con Eduardo Duhalde comenzó una etapa de mayor estabilidad. Primero asumió Jorge Capitanich y luego Alfredo Atanasof, quienes acompañaron la reconstrucción institucional tras la crisis económica y social

La llegada de Néstor Kirchner marcó uno de los períodos más extensos para un jefe de Gabinete. Alberto Fernández permaneció en el cargo durante toda esa presidencia y continuó en el inicio del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, convirtiéndose en uno de los funcionarios que más tiempo ocupó esa responsabilidad.

Posteriormente pasaron Sergio Massa, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina, nuevamente Jorge Capitanich y otra vez Aníbal Fernández, reflejando los distintos cambios políticos dentro de los gobiernos kirchneristas.

Con la llegada de Mauricio Macri hubo un escenario completamente distinto. Durante los cuatro años de gestión, Marcos Peña fue el único jefe de Gabinete y se mantuvo en el cargo hasta el final del mandato, siendo uno de los casos de mayor continuidad desde la creación de la figura.

La administración de Alberto Fernández volvió a mostrar modificaciones. Primero ocupó el cargo Santiago Cafiero, luego fue reemplazado por Juan Manzur y, finalmente, Agustín Rossi cerró el mandato hasta el cambio de gobierno en diciembre de 2023.

En poco más de tres décadas, la Jefatura de Gabinete tuvo 22 designaciones correspondientes a 20 dirigentes distintos, ya que Jorge Capitanich y Aníbal Fernández ocuparon el puesto en dos oportunidades.

Aunque la función fue concebida para fortalecer la coordinación del Poder Ejecutivo y mejorar el vínculo con el Congreso, su historia demuestra que también terminó reflejando los momentos políticos de cada administración. En algunos gobiernos fue sinónimo de estabilidad; en otros, como ocurre actualmente con la gestión de Javier Milei, se convirtió en uno de los cargos con mayor nivel de recambio.

Con la llegada de Diego Santilli, la Casa Rosada inicia una nueva etapa en la conducción política del gabinete y suma un nuevo capítulo a la historia de una de las funciones más influyentes del Estado argentino.

Por Gabriel Rotter.