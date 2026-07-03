Vicuña convoca a empresas y prestadores de bienes y servicios a participar de una nueva ronda de negocios presencial que se llevará a cabo el próximo 13 y 14 de julio. Esta iniciativa busca consolidar el vínculo con la cadena de valor local, facilitando reuniones breves cara a cara entre las empresas oferentes de las licitaciones y los potenciales subcontratistas locales de San Juan, con especial foco en los departamentos de Iglesia y Jáchal.
Vicuña realiza una nueva ronda de negocios para proveedores
En el marco de las licitaciones para la Distribución eléctrica y Expansión Sistema eléctrico del Campamento, Vicuña hará dos encuentros en Iglesia y Gran San Juan.