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Vicuña realiza una nueva ronda de negocios para proveedores

En el marco de las licitaciones para la Distribución eléctrica y Expansión Sistema eléctrico del Campamento, Vicuña hará dos encuentros en Iglesia y Gran San Juan.

Vicuña convoca a empresas y prestadores de bienes y servicios a participar de una nueva ronda de negocios presencial que se llevará a cabo el próximo 13 y 14 de julio. Esta iniciativa busca consolidar el vínculo con la cadena de valor local, facilitando reuniones breves cara a cara entre las empresas oferentes de las licitaciones y los potenciales subcontratistas locales de San Juan, con especial foco en los departamentos de Iglesia y Jáchal.

En esta oportunidad los rubros seleccionados para participar son:

  • Alquiler de oficinas móviles
  • Ferreterías industriales
  • Materiales eléctricos industriales
  • Servicios de ingeniería
  • Alquiler de grupos electrógenos (en cantidad)
  • Alquiler de camionetas
  • Alquiler de baños móviles
  • Alquiler de transporte de cargas y transporte de personal
  • Indumentaria de trabajo y elementos de protección personal (EPP)
  • Consultoría en Higiene y Seguridad
  • Servicios de grúas

Las empresas interesadas en formar parte de este proceso deberán completar su postulación de manera virtual antes del miércoles 8 de julio a las 13:00 hs. Quienes se encuentren radicados en el Gran San Juan deberán ingresar su solicitud a través de [este enlace], mientras que los prestadores pertenecientes a Iglesia y Jáchal deberán acceder desde [aquí]. Una vez finalizado el registro y previa evaluación, la asignación de los turnos correspondientes se notificará formalmente a través de correo electrónico.

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De manera complementaria, se prevé la realización de rondas de negocios en las comunidades, en línea con la experiencia previa de la licitación de catering, orientadas a facilitar el relacionamiento entre empresas oferentes y proveedores locales. Por otra parte, habrá instancias de relacionamiento para las empresas que no participarán como oferentes directos de manera de promover esquemas asociativos que contribuyan al desarrollo de capacidades productivas en el territorio.

Requisitos de Participación:

  • Contar con inscripción vigente en el registro de proveedores de la compañía Achilles (LINK).
  • Documentación legal, fiscal y contable al día (Constancia de ARCA, y habilitaciones correspondientes).
  • Cumplir y acreditar las normativas de seguridad, higiene y cuidado ambiental exigidas por los estándares de Vicu

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