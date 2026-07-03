Vicuña realiza una nueva ronda de negocios para proveedores

En esta oportunidad los rubros seleccionados para participar son:

Alquiler de oficinas móviles

Ferreterías industriales

Materiales eléctricos industriales

Servicios de ingeniería

Alquiler de grupos electrógenos (en cantidad)

Alquiler de camionetas

Alquiler de baños móviles

Alquiler de transporte de cargas y transporte de personal

Indumentaria de trabajo y elementos de protección personal (EPP)

Consultoría en Higiene y Seguridad

Servicios de grúas