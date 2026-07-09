En la vigilia del 9 de Julio, Milei destacó las medidas económicas implementadas

Luego, comenzó a criticar al Estado y recordó el acuerdo que firmó con los mandatarios provinciales en 2024: “sometió a todos los argentinos, en contra de los valores de la república. Pero los argentinos pusieron al Estado en su justo lugar, como en 2023 y en 2025. A propósito, vale reflexionar sobre lo logrado: hace dos años firmamos el Pacto de Mayo con gobernadores. Puntos claves para sacar a la Argentina de la decadencia”.

“Le queríamos sacar la bota a las provincias que fueron sometidas. Y ese pacto pasó a propuestas concretas. También evitamos una hiperinflación”, aseveró, para determinar: “hicimos el ajuste más grande de la humanidad, sacamos el cepo, aprobamos el RIGI”, mencionó entre otras medidas que llevó a cabo desde que tomó el mando del Poder Ejecutivo.

Luego, expresó que pretende llevar a cabo nuevas reformas antes de las elecciones. “No tenemos un segundo que perder”, dijo el Presidente para dar cuenta de los proyectos que originó el oficialismo y que buscará discutir en el Congreso en el corto plazo: figuran la reforma electoral, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el Súper RIGI, entre otros.

También, en el tramo final de su discurso, Milei valoró el giro político de la región. Desde su visión, existen países en Latinoamérica que por ideología constituyen aliados estratégicos para el desarrollo de acuerdos comerciales y elogió a su gabinete. “Es un equipo de verdaderos patriotas”, exclamó.