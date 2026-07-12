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Una familia estuvo extraviada más de 24 horas en una zona rural de Caucete

Dos adultos y dos adolescentes, de 14 y 17 años, se perdieron de regreso del puesto Quiroga, en la zona de Vallecito. Además de desorientarse, sufrieron un desperfecto en su camioneta.

Una familia encontrada sana y salva este sábado, luego de permanecer más de 24 horas extraviada en una zona rural del este sanjuanino. El operativo estuvo a cargo de la División Policía Rural y culminó con éxito tras varias horas de intensa búsqueda.

El procedimiento comenzó alrededor de las 14.45, cuando el operador del CISEM recibió el alerta por la desaparición de cuatro personas en el campo. De inmediato, efectivos de las divisiones Rural 1, Rural 3 y Rural 4 iniciaron el rastrillaje.

Los uniformados recorrieron unos 40 kilómetros por la Ruta Nacional 141, desde el paraje Vallecito hasta el ingreso al puesto El Angelito. Luego avanzaron otros 25 kilómetros hacia el sur por caminos rurales, donde finalmente lograron ubicar a la familia cerca de las 19.40.

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El grupo estaba integrado por dos adultos y dos adolescentes, de 14 y 17 años. Según informaron los efectivos, todos se encontraban en buen estado de salud, aunque presentaban un cuadro de intensa sed debido al tiempo que permanecieron varados.

De acuerdo con el relato de la familia, el jueves por la mañana habían visitado el puesto de Quiroga y emprendieron el regreso alrededor de las 14. Sin embargo, al transitar por los caminos rurales se desorientaron y no pudieron reencontrar la salida hacia la ruta.

La situación se agravó cuando la camioneta en la que viajaban sufrió un desperfecto mecánico, dejándolos imposibilitados de continuar el recorrido o pedir ayuda.

Tras ser asistidos por el personal policial, los cuatro fueron trasladados hasta el puesto del señor Quiroga, donde pasaron la noche. Está previsto que este domingo reparen el vehículo para retomar el viaje y regresar a su hogar.

El exitoso operativo permitió poner fin a horas de incertidumbre y destacó el trabajo coordinado de la División Policía Rural para localizar a la familia en una extensa zona de difícil acceso.

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