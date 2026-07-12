Una familia estuvo extraviada más de 24 horas en una zona rural de Caucete

El grupo estaba integrado por dos adultos y dos adolescentes, de 14 y 17 años. Según informaron los efectivos, todos se encontraban en buen estado de salud, aunque presentaban un cuadro de intensa sed debido al tiempo que permanecieron varados.

De acuerdo con el relato de la familia, el jueves por la mañana habían visitado el puesto de Quiroga y emprendieron el regreso alrededor de las 14. Sin embargo, al transitar por los caminos rurales se desorientaron y no pudieron reencontrar la salida hacia la ruta.

La situación se agravó cuando la camioneta en la que viajaban sufrió un desperfecto mecánico, dejándolos imposibilitados de continuar el recorrido o pedir ayuda.

Tras ser asistidos por el personal policial, los cuatro fueron trasladados hasta el puesto del señor Quiroga, donde pasaron la noche. Está previsto que este domingo reparen el vehículo para retomar el viaje y regresar a su hogar.

El exitoso operativo permitió poner fin a horas de incertidumbre y destacó el trabajo coordinado de la División Policía Rural para localizar a la familia en una extensa zona de difícil acceso.