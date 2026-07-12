Uruguay eligió al reemplazante interino de Marcelo Bielsa:

El camino a esta decisión no fue directo. El Ejecutivo de la AUF había analizado la situación de Marcelo Broli, técnico campeón del mundo con Uruguay en el Mundial Sub 20 de Argentina 2023 y posterior entrenador de la Sub 23 de Emiratos Árabes Unidos, quien se perfilaba como la opción más firme. Broli presentó una planificación con horizonte hasta 2030, pero la AUF consideró que ese proyecto excedía los tiempos institucionales, con las próximas elecciones del organismo ya a la vista, según informó El País de Montevideo. La consideración hacia él, de todos modos, no se cierra: en la entidad existe consenso en que es “uno de los entrenadores uruguayos con mayor proyección” y continuará bajo seguimiento para un eventual ciclo futuro al frente de la mayor.

El proyecto diseñado alrededor de Forlán incluye una estructura de apoyo ya instalada en el Complejo Celeste. Los preparadores físicos Diego Estavillo y Santiago Ferro integrarán el cuerpo técnico, mientras que los nombres de dos ayudantes de campo se definirán en conjunto con el propio Forlán durante la reunión prevista para la próxima semana, una vez que regrese del exterior. Esos colaboradores deberán contar con experiencia en el trabajo con selecciones juveniles, precisó El País.

Esta será la primera experiencia de Forlán como seleccionador. Sus antecedentes como técnico se circunscriben al fútbol uruguayo: en 2020 dirigió a Peñarol durante 11 partidos —cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas— en un ciclo de seis meses, y al año siguiente tomó las riendas de Atenas de San Carlos, club de la Segunda División, donde registró cuatro triunfos, cinco igualdades y tres caídas.

Para la conducción definitiva de la selección mayor, la AUF mantiene un seguimiento activo de cuatro nombres. Guillermo Almada, actual técnico del América de México tras conquistar la Liga MX y la Concacaf Champions Cup con Pachuca. Paulo Pezzolano, al frente del Internacional de Porto Alegre, con pasos previos por Cruzeiro, Valladolid y Watford. Alexander Medina, el Cacique, que asumió este año en Estudiantes de La Plata con un palmarés que incluye experiencia en Nacional, Vélez y Granada de España. Y el propio Broli, cuya figura permanece en el radar de la entidad, según detalló El País.