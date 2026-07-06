Nuevo cara a cara entre Milei y Villarruel: coincidirán en la vigilia del 9 de Julio en Tucumán

La cita tendrá lugar el próximo 8 de julio por la noche frente a la Casa Histórica de Tucumán. Tanto Milei como Villarruel confirmaron su asistencia al acto organizado por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien optó por invitar a todas las autoridades nacionales sin excepciones. "Tucumán no excluye a nadie", remarcó el mandatario provincial, evitando involucrarse en una disputa que ya se transformó en una de las principales tensiones internas de La Libertad Avanza.

El reencuentro llega apenas semanas después de la escena que expuso públicamente la fractura entre ambos durante los festejos por el Día de la Bandera en Rosario. Allí, según registraron las cámaras, Milei evitó saludar a su compañera de fórmula y Villarruel respondió con un gesto igualmente contundente al darle la espalda durante la entonación del Himno Nacional. Más tarde, la Vicepresidente acusó al entorno presidencial de falta de respeto institucional y cuestionó la presencia de dirigentes cercanos al oficialismo en el acto.