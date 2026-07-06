La vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán sumará este año un ingrediente político imposible de ignorar: será el escenario del nuevo encuentro entre el presidente Javier Milei y la Vicepresidente Victoria Villarruel, en momentos en que la relación entre ambos atraviesa su peor etapa desde que llegaron al poder.
Nuevo cara a cara entre Milei y Villarruel: coincidirán en la vigilia del 9 de Julio en Tucumán
El Presidente y la Vice compartirán un encuentro durante los festejos por el Día de la Independencia. El 20 de junio pasado habían evitado saludarse en Rosario y la titular del Senado hizo un gesto desafiante.