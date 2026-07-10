Javier Milei volvió a cuestionar la Carta Orgánica del Banco Central: "Es un disparate"

En ese marco, Milei volvió a cuestionar la Carta Orgánica vigente del Banco Central, al considerar que las modificaciones introducidas durante el kirchnerismo desvirtuaron el rol de la entidad. “La carta orgánica que hizo el kirchnerismo está diseñada para que usted pase por el Banco Central, levante la mano y le tiren con un fajo de dinero. Es un disparate”, afirmó.

El Presidente planteó que la primera reforma debe establecer como único objetivo del organismo “preservar el valor de la moneda”, mientras que la segunda consiste en la “prohibición total y absoluta de financiar al fisco”. “Toda la decadencia argentina deriva del déficit fiscal”, aseguró, y criticó las políticas que, según sostuvo, incrementaron el gasto público durante más de un siglo.

“Haciendo alegato de que se preocupa por la gente y que le quiere poner humanidad a la política económica terminan siendo lo más inhumanos, porque con esa estupidez de sensiblera generaron déficit fiscal durante 123 años y le arruinaron la vida a los argentinos”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario afirmó: "Todos los que adscribieron al RIGI les está yendo muy bien. Las únicas provincias que no están disfrutando de estos beneficios son aquellos que por cuestiones ideológicas o por oponerse a todo lo que hace el Gobierno están condenando a sus poblaciones"

Respecto del tratamiento legislativo, Milei anticipó que espera “ruido en el Congreso” y desafió a quienes se opongan a las reformas. “Que le expliquen a los argentinos que los quieren seguir estafando. Esto es cambiar una ley que ha traído 90 años de decadencia a la Argentina”, señaló.

También sostuvo que la nueva Carta Orgánica “termina con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación” y remarcó que el equilibrio fiscal “ya está por ley”.

En materia económica, el jefe de Estado reivindicó los resultados de su gestión al afirmar que el país alcanzó “máximo de nivel de PBI de la historia, máximo de consumo privado de la historia y máximos de exportaciones de la historia”. Además, proyectó que “Argentina en 10 años duplicaría el PIB y en 20 años lo cuadruplicaría”.

Según Milei, esos resultados se consiguieron “a pesar de la oposición destructiva, a pesar de los periodistas, a pesar de los que intentaron un golpe de Estado, a pesar de los empresarios que quisieron romper el modelo, a pesar de los economistas que llamaban al fin del mundo”. No obstante, atribuyó el mérito a la sociedad: “No es que lo logramos nosotros, lo lograron los argentinos”.