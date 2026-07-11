"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Milei

Milei acelera una reforma de seguridad nacional y busca crear un Consejo con poder estratégico

El Gobierno nacional avanza en la redacción de un paquete de leyes que busca reorganizar el sistema de seguridad del Estado. La iniciativa propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, coordinar organismos estratégicos y fortalecer la respuesta frente al narcotráfico, el terrorismo y los ciberataques.

El Gobierno de Javier Milei avanza en uno de los proyectos legislativos que pretende convertir en eje de la agenda parlamentaria durante el segundo semestre. Se trata de una reforma integral del sistema de seguridad nacional que busca coordinar bajo una misma estrategia a los principales organismos del Estado vinculados con la defensa, la inteligencia y la seguridad interior.

Aunque en la Casa Rosada reconocen que la iniciativa todavía se encuentra en etapa de elaboración, el objetivo es enviarla al Congreso una vez finalizada la redacción. El proyecto apunta a fortalecer la capacidad del Estado para responder a amenazas como el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, los delitos transnacionales y los ciberataques.

Un Consejo de Seguridad Nacional como eje del proyecto

Te puede interesar...

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que reuniría al presidente de la Nación junto con representantes del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, la Cancillería, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el Estado Mayor Conjunto, entre otros organismos estratégicos.

La iniciativa toma como referencia parte del modelo implementado en Estados Unidos a partir de 1947, cuando ese país creó el Consejo de Seguridad Nacional y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con el objetivo de coordinar las políticas vinculadas a la seguridad nacional.

Según el Gobierno, la intención es evitar la superposición de funciones entre organismos que actualmente intervienen sobre las mismas problemáticas y mejorar la planificación conjunta frente a amenazas complejas.

Continuidad de las reformas impulsadas por Milei

El proyecto se suma a una serie de modificaciones que el Ejecutivo viene implementando desde el inicio de la gestión. Entre ellas figuran la Ley Antimafia, los cambios en materia de reincidencia y reiterancia, las reformas en los estatutos de las fuerzas federales y distintas medidas vinculadas con la ciberseguridad y la defensa nacional.

En los últimos meses también fueron modificadas mediante decretos las estructuras de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, incorporando nuevas funciones, cambios en la organización interna y mayores herramientas operativas.

La nueva ley buscaría darle un marco normativo integral a esas transformaciones y consolidarlas dentro de una política de seguridad nacional de largo plazo.

El alineamiento con Estados Unidos

La reforma también se enmarca en el acercamiento del Gobierno argentino a Estados Unidos en materia de seguridad. En ese contexto, la administración de Milei impulsó la adhesión al denominado Escudo de las Américas, un esquema de cooperación regional orientado al combate contra el narcotráfico, el crimen organizado y otras amenazas transnacionales.

Además, el Ejecutivo prevé incorporar nuevas herramientas para fortalecer la ciberseguridad, reforzar el control del espacio aéreo frente a vuelos ilegales vinculados al narcotráfico y revisar el funcionamiento del sistema de inteligencia, con cambios en la coordinación entre la SIDE, la inteligencia criminal y la inteligencia militar.

Con este paquete legislativo, el oficialismo busca consolidar una de las principales reformas institucionales en materia de seguridad desde el inicio de la gestión presidencial.

Temas

Te puede interesar