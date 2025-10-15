"
Milei aseguró que Estados Unidos considera a Argentina un aliado incondicional

El presidente Javier Milei afirmó este martes que el préstamo otorgado por el Tesoro de Estados Unidos a la Argentina fue concedido como parte de un acuerdo geopolítico, en el cual el país asume el rol de "aliado incondicional" de Washington. Así lo expresó en una entrevista brindada al canal A24, donde destacó la importancia estratégica de la relación bilateral y el respaldo del gobierno norteamericano.

“Es una cuestión de ordenamiento geopolítico”, explicó Milei, al justificar el alineamiento con la administración estadounidense y valorar el reciente apoyo económico recibido.

Durante la entrevista, el mandatario también hizo referencia al respaldo público del expresidente Donald Trump, a quien consideró un socio político clave. Aseguró que el apoyo del líder republicano se extenderá “hasta 2027” y que su llamado a votar por La Libertad Avanza (LLA) en las próximas elecciones legislativas representa un “plus adicional” dentro de la relación bilateral.

Milei también citó palabras de Trump, quien habría calificado a sus opositores —incluido el gobernador bonaerense Axel Kicillof— como “comunistas”, en línea con su retórica habitual contra figuras de izquierda en la región.

En otro tramo de la entrevista, el presidente volvió a apuntar contra sectores de la oposición argentina, a quienes acusó de llevar adelante una agenda destituyente a través del Congreso.

“La oposición impulsa proyectos con un claro destino destituyente. Ellos son los que agreden, transgreden los límites del poder, porque se meten con la política económica, que es responsabilidad del Poder Ejecutivo, y votan aumentos de gastos sin contrapartida de ingresos”, sostuvo.

En ese marco, Milei justificó el apoyo financiero de Estados Unidos como un respaldo clave para sostener su programa económico, frente a lo que considera un “bloqueo político interno”.

Por último, el mandatario calificó su reciente encuentro con Donald Trump como “inédito e histórico” para los estándares diplomáticos de la Argentina, y destacó que la potencia norteamericana “está dispuesta a liderar la región” con Argentina como socio estratégico.

“Estados Unidos ha demostrado un cambio importante de estrategia geopolítica. Considera que Argentina es un aliado clave”, concluyó.

