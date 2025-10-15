El presidente Javier Milei afirmó este martes que el préstamo otorgado por el Tesoro de Estados Unidos a la Argentina fue concedido como parte de un acuerdo geopolítico, en el cual el país asume el rol de "aliado incondicional" de Washington. Así lo expresó en una entrevista brindada al canal A24, donde destacó la importancia estratégica de la relación bilateral y el respaldo del gobierno norteamericano.
Milei aseguró que Estados Unidos considera a Argentina un aliado incondicional
