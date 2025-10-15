Milei aseguró que Estados Unidos considera a Argentina un aliado incondicional

Milei también citó palabras de Trump, quien habría calificado a sus opositores —incluido el gobernador bonaerense Axel Kicillof— como “comunistas”, en línea con su retórica habitual contra figuras de izquierda en la región.

En otro tramo de la entrevista, el presidente volvió a apuntar contra sectores de la oposición argentina, a quienes acusó de llevar adelante una agenda destituyente a través del Congreso.

“La oposición impulsa proyectos con un claro destino destituyente. Ellos son los que agreden, transgreden los límites del poder, porque se meten con la política económica, que es responsabilidad del Poder Ejecutivo, y votan aumentos de gastos sin contrapartida de ingresos”, sostuvo.

En ese marco, Milei justificó el apoyo financiero de Estados Unidos como un respaldo clave para sostener su programa económico, frente a lo que considera un “bloqueo político interno”.

Por último, el mandatario calificó su reciente encuentro con Donald Trump como “inédito e histórico” para los estándares diplomáticos de la Argentina, y destacó que la potencia norteamericana “está dispuesta a liderar la región” con Argentina como socio estratégico.

“Estados Unidos ha demostrado un cambio importante de estrategia geopolítica. Considera que Argentina es un aliado clave”, concluyó.