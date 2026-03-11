Tras una reunión en la Secretaría Administrativa de Diputados, los gremios y legisladores del Congreso acordaron un aumento escalonado de sueldo de 11,9%. Será del 2% por diciembre 2025; un 2,5% correspondiente a enero; 2,2% por febrero; más 2% de marzo; 1,7% en abril y 1,5% en mayo. Ese acumulado hace una suma total del 11,9% de aumento.
Los senadores pasarán a cobrar más de $11 millones
