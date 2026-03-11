Los senadores pasarán a cobrar más de $11 millones

El incremento responde a un mecanismo automático que vincula los haberes de los trabajadores del Congreso a las dietas de los legisladores. Es decir, con cada aumento que percibe el personal, también sube el sueldo de los senadores, que pasará a 11,5 millones de pesos.

Este mecanismo se implementa desde abril de 2024, cuando los propios senadores aprobaron un sistema de cálculo de sus dietas basado en 2500 módulos equivalentes a los salarios de los empleados legislativos, sumados a 1000 módulos por gastos de representación y 500 adicionales por desarraigo, totalizando 4000 módulos. Además, se incorporó una decimotercera dieta anual para compensar el aguinaldo.