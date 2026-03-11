Entre críticas a las importaciones y guiños al campo, Villarruel marcó postura

image

En ese contexto, la vicepresidenta señaló que su intención era mantenerse al margen de las disputas políticas y enfocarse en los temas vinculados al sector productivo. “Hablar de peleas entre políticos saca el foco de lo importante, que hoy es estar con los productores y recorrer los stands”, expresó durante su recorrida por la feria.

A lo largo de su visita, Villarruel dialogó con representantes del sector agroindustrial y remarcó la importancia del campo en la estructura económica del país. En ese sentido, afirmó que el agro forma parte de la identidad nacional y lo definió como un sector “fundamental” para el desarrollo económico argentino.

También insistió en la necesidad de fortalecer una mirada federal dentro de la política nacional. “Es muy importante mostrar que Argentina no es solamente la Ciudad o la provincia de Buenos Aires”, señaló.

Defensa de la industria nacional

En paralelo, la vicepresidenta también fijó postura en medio de la polémica generada por las críticas del presidente Milei hacia empresarios del sector industrial, entre ellos Paolo Rocca, titular del Grupo Techint, y Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y Fate.

A través de sus redes sociales, Villarruel defendió el rol de la producción nacional y advirtió sobre los riesgos de una apertura comercial sin controles. “Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China”, escribió.

Además, cuestionó los efectos que podría tener una liberalización total de las importaciones. “La apertura total y libre solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales”, sostuvo.

En esa misma línea, planteó una mirada vinculada al desarrollo productivo del país. “Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios”, agregó.

La ironía por el caso Adorni

En medio de ese escenario político, Villarruel también se hizo eco en redes sociales de la polémica que rodea al vocero presidencial y jefe de Gabinete Manuel Adorni, luego de que trascendiera que viajó a Estados Unidos acompañado por su esposa como parte de la comitiva oficial.

La vicepresidenta reposteo un mensaje irónico vinculado al episodio, en el que se hacía referencia a una de las consignas del oficialismo sobre el ajuste al gasto político.

El episodio sumó un nuevo capítulo a las tensiones internas que atraviesan al oficialismo, en medio de diferencias cada vez más visibles entre Villarruel y el círculo político cercano al presidente Milei.