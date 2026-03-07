La Vendimia Solidaria 2026 ya recaudó un millón de dólares

"Es un proceso complejo. Sin embargo, contar con el respaldo del Grupo América —Canal Siete, Radio Nihuil y Diario UNO— nos permite actuar como un puente. Cuando los recursos de la Fundación se agotan por estar destinados a otras obras o proyectos, gestionamos ese vínculo para que sea la propia sociedad quien ayude a quien lo necesita. Es, en esencia, una cadena de favores", destacó.

Agregó: "Siempre buscamos que sean obras de alto impacto, que el alcance le llegue a la mayor cantidad de personas posible, evaluamos la vulnerabilidad del lugar, y en base a eso vamos seleccionando. Tenemos una recaudación histórica de este año, con 1 millón de dólares ya confirmado, pero creo que vamos a poder sumar más".

Los objetivos de esta Vendimia Solidaria 2026

Barbarita expresó que "la única motivación es ver a las personas cuando hacés algo que tanto necesitan, cuando entregás algo, cuando llegás a los lugares, a ese hogar de niños, a esa escuela rural, cuando podés ayudarlos desde el ámbito de la salud".

Recordó que gracias a la donación de un auto que hizo el Chino Yacopini, el vehículo fue vendido y con ese dinero "se va a inaugurar un móvil odontológico junto con la UNCuyo. Hay personas, tanto niños como adultos, que tienen una carie, y que no tienen cómo atenderla y termina siendo algo grave. Para nosotros es básico y elemental, pero para otras personas es inalcanzable, como también equipamiento hospitalario o un playón deportivo. El trabajo es duro, pero vale la pena el esfuerzo de todo el año".

Además, explicó que lo que realiza Fundación Grupo América no son solo obras, sino que buscan abordar los 4 ejes mencionados y siempre con sentido federal dentro de Mendoza".

Por otro lado, reveló que este año el canal Telefe, durante la emisión de Gran Hermano, buscará una donación espontánea a través de un QR, que estará en la pantalla. Así, durante el almuero que también se transmitirá en vivo por Canal 7 de Mendoza y América TV, quienes quieran hacer su aporte con dinero podrán enviar una transferencia al alias fundación.ga

El evento será conducido por Mariana Fabbiani y Alejandro Marley: "Como dupla funcionan muy bien, son súper carismáticos, solidarios y empáticos", sintentizó la empresaria.

"Está bueno que las figuras nacionales se sumen a un evento local porque le da otro alcance y otra visibilidad. Hacemos un trabajo muy duro durante el año y que se pueda amplificar nos da empuje".

El catering de Vendimia Solidaria estará a cargo del Isidris Resto, que funciona en el complejo Puesto del Indio. El chef será Claudio Lucero y el menú será al principio "algo campestre, más criollo, como choris, empanaditas, sándwich de vacío. El plato principal consistirá en ojo de bife con manteca de chimichurri y ensalada de burrata con tomates frescos", cerró Barbarita Vila.