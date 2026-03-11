Con un formato histórico, arranca el Apertura del rugby femenino sanjuanino
La Unión Sanjuanina de Rugby presentó el Torneo Apertura 2026 femenino, que por primera vez se jugará en modalidad TEN. Buscan fortalecer el crecimiento del deporte y sumar nuevas jugadoras.
El rugby femenino de San Juan iniciará una temporada histórica en 2026. La Unión Sanjuanina de Rugby presentó oficialmente el Torneo Apertura femenino, que por primera vez se disputará bajo la modalidad TEN, una variante del rugby con diez jugadoras por equipo que se utiliza en distintos procesos de desarrollo del deporte a nivel nacional.
El lanzamiento contó con la presencia de las capitanas de los clubes locales y referentes del bloque femenino, quienes dieron detalles de la competencia y del proyecto deportivo que busca fortalecer el crecimiento del rugby femenino en la provincia.
El trabajo de organización y acompañamiento del rugby femenino es impulsado por la Unión Sanjuanina de Rugby, con la participación del dirigente Rogelio Plana y bajo la referencia del Oficial Provincial de Desarrollo, Iván Olmos.
Para esta temporada, la conducción del bloque femenino estará a cargo de los referentes Rodrigo Olmos y Elias Carrizo, quienes destacaron que esta transición técnica busca alinear a San Juan con los estándares nacionales de desarrollo del rugby femenino, donde ya se implementan formatos como TEN y Twelve. Carrizo explicó que el cambio de modalidad representa un avance importante para el crecimiento del deporte en la provincia.
“Vamos a arrancar ahora una modalidad de torneo TEN. Es un paso bastante grande, ya que en todo el país se está jugando TEN-12. Que se siga fomentando el rugby femenino y que se juegue de TEN sería lo más lógico para seguir desarrollando el deporte de las chicas”, sostuvo.
Un proyecto para captar y sostener jugadoras
El proyecto deportivo de la Unión Sanjuanina de Rugby también pone el foco en la captación de nuevas jugadoras y en la contención dentro de los clubes. En ese sentido, se invita a chicas mayores de 14 o 15 años a sumarse a las instituciones locales que participan del rugby femenino: 9 de Julio (Las Gacelas), Jockey Club, Huazihul y Alfiles. Rodrigo Olmos remarcó que el objetivo para este año es ampliar la base de jugadoras y consolidar el crecimiento del deporte.
“Nuestra idea es bastante ambiciosa. Esperamos tener la mayor captación de chicas posible. Invitamos a quien se quiera sumar a aprender. Vamos a trabajar mucho en esa captación y en la contención para que puedan conocer el deporte, les guste y puedan crecer dentro del rugby”, explicó.
Cuándo comienza el torneo
El Torneo Apertura 2026 comenzará el 13 de marzo y contará con seis fechas de fase regular, antes de las instancias finales programadas para el 7 de junio, donde se disputarán semifinales y la final del certamen.
El debut tendrá como escenario el Jockey Club de San Juan, donde se jugarán los primeros partidos del campeonato.
Con este nuevo formato y un proyecto orientado al crecimiento, el rugby femenino sanjuanino buscará consolidar una etapa de desarrollo que permita sumar más jugadoras y fortalecer la competencia en la provincia.