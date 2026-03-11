Con un formato histórico, arranca el Apertura del rugby femenino sanjuanino

image

Para esta temporada, la conducción del bloque femenino estará a cargo de los referentes Rodrigo Olmos y Elias Carrizo, quienes destacaron que esta transición técnica busca alinear a San Juan con los estándares nacionales de desarrollo del rugby femenino, donde ya se implementan formatos como TEN y Twelve. Carrizo explicó que el cambio de modalidad representa un avance importante para el crecimiento del deporte en la provincia.

“Vamos a arrancar ahora una modalidad de torneo TEN. Es un paso bastante grande, ya que en todo el país se está jugando TEN-12. Que se siga fomentando el rugby femenino y que se juegue de TEN sería lo más lógico para seguir desarrollando el deporte de las chicas”, sostuvo.

Un proyecto para captar y sostener jugadoras

El proyecto deportivo de la Unión Sanjuanina de Rugby también pone el foco en la captación de nuevas jugadoras y en la contención dentro de los clubes. En ese sentido, se invita a chicas mayores de 14 o 15 años a sumarse a las instituciones locales que participan del rugby femenino: 9 de Julio (Las Gacelas), Jockey Club, Huazihul y Alfiles. Rodrigo Olmos remarcó que el objetivo para este año es ampliar la base de jugadoras y consolidar el crecimiento del deporte.

“Nuestra idea es bastante ambiciosa. Esperamos tener la mayor captación de chicas posible. Invitamos a quien se quiera sumar a aprender. Vamos a trabajar mucho en esa captación y en la contención para que puedan conocer el deporte, les guste y puedan crecer dentro del rugby”, explicó.

Cuándo comienza el torneo

El Torneo Apertura 2026 comenzará el 13 de marzo y contará con seis fechas de fase regular, antes de las instancias finales programadas para el 7 de junio, donde se disputarán semifinales y la final del certamen.

El debut tendrá como escenario el Jockey Club de San Juan, donde se jugarán los primeros partidos del campeonato.

Con este nuevo formato y un proyecto orientado al crecimiento, el rugby femenino sanjuanino buscará consolidar una etapa de desarrollo que permita sumar más jugadoras y fortalecer la competencia en la provincia.