La historia de Milo, el nene de dos años que cantó "Rezo por vos"

A Milo la música lo acompaña desde antes de nacer, cuando estaba en la panza y su mamá Mica escuchaba rock nacional o canciones infantiles. Con el tiempo, notaron que ese estímulo le generaba al pequeño una conexión especial: lo calmaba y hasta empezó a querer tocar instrumentos como su papá.

Ahora, en medio de la repercusión del video, muchos internautas comentaron que Milo tiene que conocer a García. Por eso, sus papás hicieron público el deseo del nene de cantar con el ídolo nacional: “Charly, ¿tocamos los dos juntos?“.

Criar con música

En sus redes sociales, Nacho tiene como lema la “crianza con música”. Si bien en un momento empezó a estudiar para ser profesor de música, después no lo concretó y actualmente trabaja como ingeniero de datos.

Para él, la idea de “criar con música” no fue un plan armado sino algo natural dentro de la dinámica familiar. “La crianza con música es algo supernatural acá. Tanto Mica, la mamá, como yo vivimos con música, siempre suena algo”, dijo.

“Milo no solamente conoce lo que escuchamos nosotros -Charly García, Spinetta, Fito Páez, Gustavo Cerati, Andrés Calamaro- sino que también escucha música infantil. A él le gusta Luli Pampín, Pequeño Pez y Dúo Karma”, relató Nacho.

Uno de los primeros momentos en los que notaron esa afinidad ocurrió cuando lo llevaron a un show infantil. “Era un recital de Dúo Karma en un teatro con muy poquita luz y mucha música. Conectó mucho por ese lado y nosotros veíamos que lo calmaba, le gustaba”, recordó.

Con el paso del tiempo, esa conexión se volvió más evidente: “Después cuando fue siendo más grande, aprendiendo a hablar y demás, los pedidos fueron más claros y empezó a pedir instrumentos y querer copiar porque yo también toco en casa a veces por hobby”.

También contó que muchas veces incorporan canciones en situaciones cotidianas. “Tratamos de armar alguna historia o meterle música a todo. A veces cosas de la vida diaria se las cantamos: ir a comer, ir al baño, lo que sea. Hacemos cosas cantadas y él se copa”, detalló el papá de Milo.

“Estamos aprendiendo a ser padres y descubriendo el camino junto a Milo”, respondió Nacho al preguntarle qué consejos les daría a otros padres sobre la importancia del arte en la infancia. Sin embargo, destacó que es clave observar qué es lo que despierta interés en los chicos: “Puede ser música, cualquier arte, o no. Ellos nos van a enseñar más a nosotros que nosotros a ellos”.