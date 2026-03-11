"
Javier Milei, presente en la asunción de José Antonio Kast

Escoltado por el canciller, Pablo Quirno, el mandatario y la secretaria general de la Presidencia participaron de la ceremonia.

El presidente Javier Milei asistió a la ceremonia de asunción del reciente electo presidente de Chile, José Antonio Kast, que se celebró este mediodía en el Congreso de la Nación ubicado en Valparaiso.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario debió posponer la reunión biletaral prevista para la mañana, pero siguió de cerca la jura que contó con la presencia del saliente Gabril Boric.

Lo cierto es que la Casa Rosada celebró el triunfo de Kast con intención de profundizar la presencia de la derecha en la región en detrimento de la posición encarnada por el presidente de Brasil, Luiz Inació Lula da Silva.

Tras imponerse por sobre Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista, el líder del Partido Republicano visitó al libertario en Buenos Aires con el objetivo de intensificar las relaciones bilaterales entre las naciones.

Por la ocasión, el Presidente interrumpió su agenda en Estados Unidos, donde se encontraba con motivo de la Argentina Week, donde disertó el pasado martes, y viajó con una acotada delegación compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno.__IP__

Luego de vulnerar el protocolo chileno al llegar más tarde que el reciente electo jefe de Estado, Javier Milei se dedicó a fotografiarse con varios de los asistentes. En el contacto fraternal que mantuvo con Kast, este último le presentó a varios de sus funcionarios presentes en el acto.

Hasta entonces, fuentes oficiales aseguraban que se trata de un viaje exprés, y que el mandatario retornará esta tarde a la Argentina. El próximo viernes deberá partir rumbo a Madrid, donde participará del Foro Económico que se realiza en la ciudad capital.

FUENTE: Noticias Argentinas

