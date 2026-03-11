Javier Milei, presente en la asunción de José Antonio Kast

Tras imponerse por sobre Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista, el líder del Partido Republicano visitó al libertario en Buenos Aires con el objetivo de intensificar las relaciones bilaterales entre las naciones.

Por la ocasión, el Presidente interrumpió su agenda en Estados Unidos, donde se encontraba con motivo de la Argentina Week, donde disertó el pasado martes, y viajó con una acotada delegación compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno.

Luego de vulnerar el protocolo chileno al llegar más tarde que el reciente electo jefe de Estado, Javier Milei se dedicó a fotografiarse con varios de los asistentes. En el contacto fraternal que mantuvo con Kast, este último le presentó a varios de sus funcionarios presentes en el acto.

Hasta entonces, fuentes oficiales aseguraban que se trata de un viaje exprés, y que el mandatario retornará esta tarde a la Argentina. El próximo viernes deberá partir rumbo a Madrid, donde participará del Foro Económico que se realiza en la ciudad capital.