En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemoró este domingo 8 de marzo, organizaciones feministas, sociales y sindicales volverán a movilizarse en todo el país para reclamar por la igualdad de género, denunciar la violencia machista y exigir políticas frente a la desigualdad laboral y la precarización, profundizada por la reforma llevada adelante por la administración libertaria.
Movilización por el Día de la Mujer: convocan a marchar este lunes en todo el país
La movilización central, desde el Congreso a Plaza de Mayo, fue convocada en reclamo contra la reforma laboral y el ajuste en políticas de género por el Gobierno.