Movilización por el Día de la Mujer: convocan a marchar este lunes en todo el país

La movilización central, desde el Congreso a Plaza de Mayo, fue convocada en reclamo contra la reforma laboral y el ajuste en políticas de género por el Gobierno.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemoró este domingo 8 de marzo, organizaciones feministas, sociales y sindicales volverán a movilizarse en todo el país para reclamar por la igualdad de género, denunciar la violencia machista y exigir políticas frente a la desigualdad laboral y la precarización, profundizada por la reforma llevada adelante por la administración libertaria.

Este año, la movilización central fue convocada para el lunes 9 de marzo, con el objetivo de lograr una mayor visibilización. La decisión se tomó durante la última asamblea transfeminista, de la que participaron distintas organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos.

También se resolvió impulsar un cese de actividades como forma de protesta frente a las políticas del gobierno libertario. Entre las principales consignas que se expresarán este año figuran el rechazo a la reforma laboral recientemente promulgada, a la iniciativa que propone bajar la edad de punibilidad y a los cambios impulsados sobre la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 11.43.00

En San Juan

  • Concentración y Marcha 8M: Movilización central por los derechos laborales, contra la violencia de género, el apoyo a sectores precarizados y el cuidado del ambiente.

    • Lugar: Plaza 25 de Mayo.

    • Horario: 17:00 hs.

