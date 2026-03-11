El Gobierno defendió la oferta a los docentes y advirtió sobre la caída de ingresos

Para el primer semestre de 2026, la propuesta del Ejecutivo incluye una serie de medidas que combinan bonos, aumentos y ajustes en distintos ítems salariales. Entre ellas, el ministro detalló el pago de un bono de 120 mil pesos en enero y un refuerzo de la ayuda escolar que pasó de 38 mil a 100 mil pesos por decisión del gobernador Marcelo Orrego.

En cuanto a los aumentos salariales, el Gobierno propuso un incremento del 5% en marzo y otro 5% en junio. Además, se contempló una cláusula de revisión que permitiría ajustar esos porcentajes si la inflación supera las previsiones. “Si la inflación acumulada supera ese 5%, la provincia se comprometió a pagar la diferencia en la medida de sus posibilidades”, explicó.

No obstante, Gutiérrez remarcó que el principal límite para ampliar la oferta está en la caída de los ingresos provinciales. De acuerdo con los datos que brindó, la coparticipación nacional viene registrando una disminución significativa en los últimos meses.

“En enero recibimos 182 mil millones de pesos de coparticipación, en febrero fueron 170 mil millones y para marzo la proyección es de 156 mil millones”, indicó. Al mismo tiempo, precisó que la masa salarial mensual de la provincia ronda los 121 mil millones de pesos, cifra que ascendería a unos 127 mil millones con el incremento previsto para marzo.

“Cuando comparás lo que ingresa con lo que se paga en sueldos, se ve la estrechez financiera que está atravesando la provincia”, sostuvo.

El ministro también subrayó que la administración provincial ya no cuenta con los recursos discrecionales que en años anteriores enviaba la Nación para financiar programas educativos, subsidios al transporte o parte de la obra pública. “Antes teníamos dos billeteras: la coparticipación y los fondos discrecionales. Hoy esa segunda billetera ya no está”, explicó.

En ese contexto, el funcionario defendió el esfuerzo fiscal que realiza la provincia. “Estamos haciendo más con menos”, afirmó, al tiempo que enumeró políticas como el boleto escolar gratuito, la entrega de computadoras y mejoras en infraestructura educativa.

Respecto de la negociación con los gremios docentes, Gutiérrez confirmó que el Gobierno provincial llevará una nueva propuesta a la mesa paritaria convocada para el jueves a las 14 horas. El encuentro anterior no se concretó debido a la comunicación oficial sobre la vigencia de la normativa que establece la educación como servicio esencial, lo que obliga a garantizar al menos el 75% del servicio durante medidas de fuerza.

El ministro también señaló que otros sectores de la administración pública, como UPCN, ATE y áreas de salud o vialidad, aceptaron acuerdos salariales en línea con la propuesta oficial.

Finalmente, el titular de Hacienda reconoció las dificultades que atraviesa el sector docente, pero insistió en que el Gobierno busca mantener el diálogo. “La idea siempre es mejorar al docente, pero con propuestas que sean posibles y que estén en línea con la realidad económica”, concluyó.