"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > mujer

Robó en la casa de una mujer y lo atraparon con el botín: fue detenido

Un joven de 19 años fue detenido en Santa Lucía acusado de robar en la vivienda de una mujer de 60 años. La Policía recuperó camperas, tarjetas y otros objetos sustraídos.

Un joven de 19 años fue detenido en el departamento Santa Lucía, acusado de haber cometido un robo en la vivienda de una mujer de 60 años. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de San Juan, quienes lograron aprehender al sospechoso y recuperar parte de los objetos denunciados como sustraídos.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Godoy Cruz, donde la damnificada denunció que delincuentes habían ingresado a su vivienda tras provocar daños en los accesos.

Según relató la mujer, los autores del robo forzaron la cerradura del portón de ingreso y también rompieron la reja de una ventana correspondiente al dormitorio de su hija para poder entrar a la casa.

Te puede interesar...

Tras tomar conocimiento del episodio, efectivos de la Comisaría 29ª realizaron recorridas y tareas de búsqueda en la zona con el objetivo de dar con los responsables. Durante esos operativos, los uniformados lograron ubicar a un sospechoso identificado como Sosa Flores, de 19 años, quien fue interceptado en las inmediaciones.

Al momento de la aprehensión, el joven tenía en su poder varios de los elementos denunciados como robados, entre ellos una mochila, una billetera con tarjetas de débito y crédito, cuatro camperas de la marca Ansilta y una cadenita de plata.

Tras el procedimiento, el sospechoso quedó detenido y fue puesto a disposición de la UFI Flagrancia, donde se lo investiga bajo la carátula de robo agravado, mientras continúan las actuaciones para esclarecer completamente el hecho.

Temas

Te puede interesar