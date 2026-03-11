Un joven de 19 años fue detenido en el departamento Santa Lucía, acusado de haber cometido un robo en la vivienda de una mujer de 60 años. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de San Juan, quienes lograron aprehender al sospechoso y recuperar parte de los objetos denunciados como sustraídos.
Robó en la casa de una mujer y lo atraparon con el botín: fue detenido
