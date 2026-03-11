Robó en la casa de una mujer y lo atraparon con el botín: fue detenido

Tras tomar conocimiento del episodio, efectivos de la Comisaría 29ª realizaron recorridas y tareas de búsqueda en la zona con el objetivo de dar con los responsables. Durante esos operativos, los uniformados lograron ubicar a un sospechoso identificado como Sosa Flores, de 19 años, quien fue interceptado en las inmediaciones.

Al momento de la aprehensión, el joven tenía en su poder varios de los elementos denunciados como robados, entre ellos una mochila, una billetera con tarjetas de débito y crédito, cuatro camperas de la marca Ansilta y una cadenita de plata.

Tras el procedimiento, el sospechoso quedó detenido y fue puesto a disposición de la UFI Flagrancia, donde se lo investiga bajo la carátula de robo agravado, mientras continúan las actuaciones para esclarecer completamente el hecho.