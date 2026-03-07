La tormenta en Mendoza dejó calles anegadas, derrumbes y canales colapsados

Embed - Fuertes tormentas en el Gran Mendoza y cayó granizo en Guaymallén

La tormenta comenzó a registrarse alrededor de las 18.30. Y cayó granizo en Guaymallén. Entre las complicaciones, un conductor se quedó varado en el Acceso Sur, se produjo el derrumbe de una estructura en Godoy Cruz y hubo canales, como el Cacique Guaymallén que colapsó por el evento climatológico.

Hace algunos minutos, la Dirección de Contingencias Climáticas cambió el nivel de alerta a naranja, subrayando lo severo de este evento.