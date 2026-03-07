Se cumplió el alerta por lluvias y tormentas y llovió en distintos sectores del Gran Mendoza. El pronóstico del tiempo anticipó precipitaciones más severas para la noche de este sábado con posible actividad eléctrica, fuertes vientos, abundante caída de agua y posible caída de granizo. Por esto es que el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia 2026 se pasó para el domingo.
La tormenta en Mendoza dejó calles anegadas, derrumbes y canales colapsados
Rige una alerta amarilla y otra naranja por lluvias y tormentas para gran parte del territorio de Mendoza. Hubo daños por la tormenta