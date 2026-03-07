"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > País > Mendoza

La tormenta en Mendoza dejó calles anegadas, derrumbes y canales colapsados

Rige una alerta amarilla y otra naranja por lluvias y tormentas para gran parte del territorio de Mendoza. Hubo daños por la tormenta

Se cumplió el alerta por lluvias y tormentas y llovió en distintos sectores del Gran Mendoza. El pronóstico del tiempo anticipó precipitaciones más severas para la noche de este sábado con posible actividad eléctrica, fuertes vientos, abundante caída de agua y posible caída de granizo. Por esto es que el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia 2026 se pasó para el domingo.

Embed - Fuertes tormentas en el Gran Mendoza y cayó granizo en Guaymallén

La tormenta comenzó a registrarse alrededor de las 18.30. Y cayó granizo en Guaymallén. Entre las complicaciones, un conductor se quedó varado en el Acceso Sur, se produjo el derrumbe de una estructura en Godoy Cruz y hubo canales, como el Cacique Guaymallén que colapsó por el evento climatológico.

Hace algunos minutos, la Dirección de Contingencias Climáticas cambió el nivel de alerta a naranja, subrayando lo severo de este evento.

Te puede interesar...

Embed - La Alameda se inundó luego de la fuerte tormenta que cayó en Mendoza

Esta alerta naranja indica que las zonas serán afectadas "por tormentas fuertes, algunas localmente severas que pueden estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos. También pueden incluir granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros que pueden ser excedidos en forma localizada".

Según las alertas y avisos, esta situación de fuertes precipitaciones en gran parte de Mendoza podrían extenderse hasta la mañana del domingo. De hecho, la alerta naranja se extiende hacia San Rafael y General Alvear.

Temas

Te puede interesar