Ofrecían trabajos mineros y estafaron a sanjuaninos: dos detenidos

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, la principal sospechosa se presentaba como una profesional del área técnica y aseguraba tener participación en obras relacionadas con empresas del sector minero, aunque posteriormente no pudo acreditar los títulos ni los vínculos laborales que mencionaba.

Empresas fantasma y víctimas en San Juan

De acuerdo con la investigación, la mujer habría promovido la creación de distintas estructuras comerciales que funcionaban como fachada para captar postulantes. Entre ellas se identificaron Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin, esta última señalada como la empresa utilizada para captar dinero de víctimas de San Juan.

A través de estas firmas se realizaban convocatorias dirigidas a ingenieros, topógrafos, técnicos y operarios, a quienes se les prometían futuras contrataciones en proyectos mineros.

Sin embargo, para avanzar en el supuesto proceso laboral, les solicitaban dinero bajo distintos conceptos, como trámites administrativos, estudios preocupacionales o gestiones vinculadas a la contratación.

Las autoridades detectaron que los pagos se realizaban mediante transferencias a cuentas bancarias de terceros, lo que habría sido una estrategia para dificultar el rastreo del dinero.

image

La maniobra también incluía la utilización de redes sociales, grupos de mensajería y un sitio web vinculado a Rimay Group, desde donde difundían las ofertas laborales y sostenían la apariencia de una empresa vinculada a proyectos mineros.

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es que varios de los denunciantes renunciaron a sus empleos anteriores al creer que ingresarían a trabajos vinculados a la minería.

image

Además, durante la pesquisa se comprobó que varias de las sociedades utilizadas no tenían registración formal ni publicaciones en el Boletín Oficial, lo que reforzó la hipótesis de que se trataba de empresas ficticias.

Allanamientos y cuentas bloqueadas

Ante el avance de la investigación, en las últimas horas se realizaron los allanamientos que permitieron detener a la pareja y secuestrar documentación y elementos considerados clave para la causa.

image

En paralelo, la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, ordenó la inmovilización de ocho cuentas bancarias que habrían sido utilizadas en la operatoria.

Los investigadores también analizan si la misma modalidad de estafa se replicó en otras provincias, entre ellas San Juan, donde varios postulantes denunciaron haber sido engañados tras pagar importantes sumas de dinero con la expectativa de acceder a un empleo en el sector minero.