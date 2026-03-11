Ofrecían trabajos mineros y estafaron a sanjuaninos: dos detenidos
Una pareja fue detenida en Salta acusada de estafar a decenas de personas con promesas de empleo en minería. Entre las víctimas hay sanjuaninos que pagaron dinero por supuestos trámites laborales.
Una investigación por estafas vinculadas a falsas ofertas laborales en el sector minero terminó con la detención de una pareja en la provincia de Salta, en una causa que también impacta en San Juan, donde varias personas denunciaron haber pagado dinero con la expectativa de conseguir trabajo en proyectos mineros.
El procedimiento fue realizado por la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que este miércoles allanó dos domicilios y logró detener a un hombre y una mujer acusados de integrar una presunta maniobra fraudulenta.
La investigación comenzó el 27 de febrero, luego de la primera denuncia presentada por una víctima. Con el avance de las actuaciones se sumaron otras 31 denuncias de personas que aseguraron haber sido contactadas con la promesa de acceder a puestos laborales vinculados a la actividad minera.
Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, la principal sospechosa se presentaba como una profesional del área técnica y aseguraba tener participación en obras relacionadas con empresas del sector minero, aunque posteriormente no pudo acreditar los títulos ni los vínculos laborales que mencionaba.
Empresas fantasma y víctimas en San Juan
De acuerdo con la investigación, la mujer habría promovido la creación de distintas estructuras comerciales que funcionaban como fachada para captar postulantes. Entre ellas se identificaron Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin, esta última señalada como la empresa utilizada para captar dinero de víctimas de San Juan.
A través de estas firmas se realizaban convocatorias dirigidas a ingenieros, topógrafos, técnicos y operarios, a quienes se les prometían futuras contrataciones en proyectos mineros.
Sin embargo, para avanzar en el supuesto proceso laboral, les solicitaban dinero bajo distintos conceptos, como trámites administrativos, estudios preocupacionales o gestiones vinculadas a la contratación.
Las autoridades detectaron que los pagos se realizaban mediante transferencias a cuentas bancarias de terceros, lo que habría sido una estrategia para dificultar el rastreo del dinero.
La maniobra también incluía la utilización de redes sociales, grupos de mensajería y un sitio web vinculado a Rimay Group, desde donde difundían las ofertas laborales y sostenían la apariencia de una empresa vinculada a proyectos mineros.
Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es que varios de los denunciantes renunciaron a sus empleos anteriores al creer que ingresarían a trabajos vinculados a la minería.
Además, durante la pesquisa se comprobó que varias de las sociedades utilizadas no tenían registración formal ni publicaciones en el Boletín Oficial, lo que reforzó la hipótesis de que se trataba de empresas ficticias.
Allanamientos y cuentas bloqueadas
Ante el avance de la investigación, en las últimas horas se realizaron los allanamientos que permitieron detener a la pareja y secuestrar documentación y elementos considerados clave para la causa.
En paralelo, la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, ordenó la inmovilización de ocho cuentas bancarias que habrían sido utilizadas en la operatoria.
Los investigadores también analizan si la misma modalidad de estafa se replicó en otras provincias, entre ellas San Juan, donde varios postulantes denunciaron haber sido engañados tras pagar importantes sumas de dinero con la expectativa de acceder a un empleo en el sector minero.