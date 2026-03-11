"
Boleto Escolar y Docente: hay 65 mil inscriptos ante el cierre del plazo

El ministerio de Gobierno recordó que los canales digitales siguen operativos. El trámite es obligatorio para estudiantes de todos los niveles y docentes.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, informó que ha comenzado la cuenta regresiva para completar el trámite del Boleto Escolar y Docente Gratuito 2026. Según las últimas cifras oficiales, hasta el momento se han inscripto unas 65 mil personas.

Para garantizar el acceso, las autoridades recordaron los dos canales oficiales para estudiantes de todos los niveles y modalidades, así como para los docentes que se mantendrá operativo hasta el domingo 15 de marzo: la página web boletoescolar.sanjuan.gob.ar y el chatbot de CIDI (2644592201), al cual también se accede por cidi.sanjuan.gob.ar.

¿Cómo solicitar el beneficio paso a paso?

En caso de elegir la web oficial, los interesados deben seguir estos pasos para asegurar que la solicitud sea procesada correctamente:

  • Ingreso y Validación: Entrar a la página y seleccionar el botón “Solicitá boleto gratuito escolar y docente”. Allí se debe completar: DNI, número de trámite del DNI (hasta 11 dígitos) y género. Luego, presionar en “Validar”.

  • Registro de Tarjeta: Es fundamental destacar que, si el usuario no tiene una tarjeta SUBE registrada a su nombre, el sitio lo redireccionará automáticamente para realizar dicho registro antes de continuar.

  • Datos Personales y del Establecimiento: En la siguiente pantalla se completan los datos del solicitante. En caso de que no aparezca el establecimiento educativo en el listado, se debe elegir la opción “Otro” y colocar manualmente el nombre de la escuela.

  • Finalización: Resolver el captcha y presionar en “Enviar Solicitud”.

Consulta de estado y aprobación

Una vez que aparezca el cartel de “¡Solicitud enviada!”, el proceso administrativo queda en marcha. Los usuarios no necesitan realizar otro trámite presencial inicialmente, pero deben estar atentos a la confirmación.

Para revisar si el beneficio ya está activo, es necesario dar clic en el botón “Consultá el estado del trámite” dentro de la misma web. Allí el sistema indicará si la solicitud fue aprobada o si todavía se encuentra en proceso de validación por parte del equipo técnico de Transporte.

