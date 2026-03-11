Boleto Escolar y Docente: hay 65 mil inscriptos ante el cierre del plazo

Para garantizar el acceso, las autoridades recordaron los dos canales oficiales para estudiantes de todos los niveles y modalidades, así como para los docentes que se mantendrá operativo hasta el domingo 15 de marzo: la página web boletoescolar.sanjuan.gob.ar y el chatbot de CIDI (2644592201), al cual también se accede por cidi.sanjuan.gob.ar.

boleto escolar pagina

¿Cómo solicitar el beneficio paso a paso?

En caso de elegir la web oficial, los interesados deben seguir estos pasos para asegurar que la solicitud sea procesada correctamente: