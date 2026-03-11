"
Condenaron al gendarme que golpeó y quemó a sus hijos adoptivos

El uniformado reconoció haber atacado a los menores con una percha, un cinto y una plancha.

Un gravísimo caso de violencia intrafamiliar en el departamento de Chimbas llegó a su resolución judicial mediante un juicio abreviado. El gendarme identificado por sus iniciales M.S.D. aceptó su culpabilidad por maltratar brutalmente a sus dos hijos adoptivos —un niño de cinco años y una niña de siete— y recibió una pena de un año de prisión condicional.

Al tratarse de una condena de ejecución en suspenso por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, el imputado recuperó la libertad de manera inmediata tras el acuerdo alcanzado con la defensa oficial. Durante el proceso, el hombre admitió haber golpeado a los pequeños con una percha y un cinto, además de haber llegado al extremo de quemar a uno de ellos utilizando una plancha.

La causa también involucró a la esposa del gendarme (actualmente en proceso de divorcio), quien se desempeña como agente de la Policía de San Juan. A fines de febrero, la mujer también optó por un juicio abreviado, recibiendo la misma pena de un año de prisión condicional, aunque en su caso bajo las calificaciones de lesiones y amenazas.

La investigación reveló que la mujer había amenazado a su propia madre y a su tía para intentar ocultar los maltratos. Fueron justamente estas familiares quienes, con valentía, radicaron la denuncia que permitió rescatar a los menores del entorno de violencia en el que vivían en un barrio de Chimbas.

El presente de los menores

Tras la intervención de la Justicia y los organismos de protección de la niñez, los dos hermanos se encuentran actualmente bajo el cuidado de su abuela adoptiva, quien asumió su resguardo integral.

Cabe destacar que las identidades de los involucrados se mantienen bajo reserva judicial estricta. Esta medida busca dar cumplimiento a la normativa vigente que protege la integridad física, psicológica y emocional de los niños, evitando su revictimización tras la conmoción que generó el caso en la provincia.

