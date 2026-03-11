Un gravísimo caso de violencia intrafamiliar en el departamento de Chimbas llegó a su resolución judicial mediante un juicio abreviado. El gendarme identificado por sus iniciales M.S.D. aceptó su culpabilidad por maltratar brutalmente a sus dos hijos adoptivos —un niño de cinco años y una niña de siete— y recibió una pena de un año de prisión condicional.
Condenaron al gendarme que golpeó y quemó a sus hijos adoptivos
El uniformado reconoció haber atacado a los menores con una percha, un cinto y una plancha.