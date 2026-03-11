Condenaron al gendarme que golpeó y quemó a sus hijos adoptivos

Al tratarse de una condena de ejecución en suspenso por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, el imputado recuperó la libertad de manera inmediata tras el acuerdo alcanzado con la defensa oficial. Durante el proceso, el hombre admitió haber golpeado a los pequeños con una percha y un cinto, además de haber llegado al extremo de quemar a uno de ellos utilizando una plancha.

La causa también involucró a la esposa del gendarme (actualmente en proceso de divorcio), quien se desempeña como agente de la Policía de San Juan. A fines de febrero, la mujer también optó por un juicio abreviado, recibiendo la misma pena de un año de prisión condicional, aunque en su caso bajo las calificaciones de lesiones y amenazas.