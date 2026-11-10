El Sumo Pontífice encabeza la vigilia con más de un millón de jóvenes en Palermo

Desde el mediodía, los peregrinos comenzaron a ingresar al predio, después de viajar durante la madrugada desde distintos puntos del país. La espera estuvo acompañada por bandas musicales, mates y canciones, en un clima de celebración por la llegada del Papa.

La vigilia fue organizada a pedido de León XIV, según informó la Conferencia Episcopal Argentina. Durante las dos horas previstas para el encuentro, el pontífice escuchará los testimonios de algunos jóvenes y les transmitirá un mensaje. También habrá espacios de oración y carpas de reconciliación, donde sacerdotes estarán disponibles para quienes quieran confesarse.