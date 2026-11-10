Cientos de miles de jóvenes de Buenos Aires y de distintas provincias esperan este martes al papa León XIV en una vigilia multitudinaria que se realizará en el Monumento de los Españoles, en los Bosques de Palermo. El encuentro será el eje de la tercera jornada del pontífice en Argentina y comenzará esta noche, con música, testimonios y espacios de oración.
El Sumo Pontífice encabeza la vigilia con más de un millón de jóvenes en Palermo
Una multitud de jóvenes llegaron desde Buenos Aires y distintas provincias para participar de la vigilia con León XIV. El encuentro comenzará esta noche en el Monumento de los Españoles, en los Bosques de Palermo.