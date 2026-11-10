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El Sumo Pontífice encabeza la vigilia con más de un millón de jóvenes en Palermo

Una multitud de jóvenes llegaron desde Buenos Aires y distintas provincias para participar de la vigilia con León XIV. El encuentro comenzará esta noche en el Monumento de los Españoles, en los Bosques de Palermo.

Cientos de miles de jóvenes de Buenos Aires y de distintas provincias esperan este martes al papa León XIV en una vigilia multitudinaria que se realizará en el Monumento de los Españoles, en los Bosques de Palermo. El encuentro será el eje de la tercera jornada del pontífice en Argentina y comenzará esta noche, con música, testimonios y espacios de oración.

Desde el mediodía, los peregrinos comenzaron a ingresar al predio, después de viajar durante la madrugada desde distintos puntos del país. La espera estuvo acompañada por bandas musicales, mates y canciones, en un clima de celebración por la llegada del Papa.

La vigilia fue organizada a pedido de León XIV, según informó la Conferencia Episcopal Argentina. Durante las dos horas previstas para el encuentro, el pontífice escuchará los testimonios de algunos jóvenes y les transmitirá un mensaje. También habrá espacios de oración y carpas de reconciliación, donde sacerdotes estarán disponibles para quienes quieran confesarse.

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El Papa tiene previsto llegar a las 20:15, luego de recorrer en papamóvil la avenida Libertador hasta el Monumento de los Españoles. La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 15 y 35 años que se acreditaron previamente, aunque el evento estará abierto al público en general.

La vigilia se realizará un día después de la multitudinaria misa que León XIV celebró en el mismo lugar, ante una convocatoria estimada en 2,5 millones de personas. Este martes, mientras el pontífice encabezaba una misa en Córdoba, con cerca de 800.000 asistentes, los jóvenes ya comenzaban a ocupar los espacios verdes de Palermo para esperar su llegada.

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