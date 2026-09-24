OSSE pidió usar de manera responsable el agua por alerta de vientos fuertes

Desde el organismo explicaron que las intensas ráfagas pueden provocar cortes en el suministro eléctrico u obstrucciones en las tomas de agua cruda, situaciones que afectan el normal funcionamiento de los sistemas de producción y distribución.

Por este motivo, se solicita a la comunidad extremar el cuidado de la reserva del tanque domiciliario, priorizando el consumo exclusivamente para actividades básicas de bebida, higiene personal y alimentación. Se recuerda que, haciendo un uso racional, la capacidad de los tanques permite cubrir las necesidades por más de 24 horas.