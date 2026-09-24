Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) emitió un comunicado ante el alerta meteorológica por vientos fuertes en la provincia de San Juan. Con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio ante eventuales inconvenientes, la empresa estatal reforzó las guardias de mantenimiento, los servicios de asistencia y el centro de atención al usuario.
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OSSE pidió usar de manera responsable el agua por alerta de vientos fuertes
Ante el pronóstico meteorológico, la empresa reforzó sus guardias preventivas y solicita extremar el cuidado de los tanques domiciliarios para garantizar el suministro básico