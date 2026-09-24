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OSSE pidió usar de manera responsable el agua por alerta de vientos fuertes

Ante el pronóstico meteorológico, la empresa reforzó sus guardias preventivas y solicita extremar el cuidado de los tanques domiciliarios para garantizar el suministro básico

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) emitió un comunicado ante el alerta meteorológica por vientos fuertes en la provincia de San Juan. Con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio ante eventuales inconvenientes, la empresa estatal reforzó las guardias de mantenimiento, los servicios de asistencia y el centro de atención al usuario.

Desde el organismo explicaron que las intensas ráfagas pueden provocar cortes en el suministro eléctrico u obstrucciones en las tomas de agua cruda, situaciones que afectan el normal funcionamiento de los sistemas de producción y distribución.

Por este motivo, se solicita a la comunidad extremar el cuidado de la reserva del tanque domiciliario, priorizando el consumo exclusivamente para actividades básicas de bebida, higiene personal y alimentación. Se recuerda que, haciendo un uso racional, la capacidad de los tanques permite cubrir las necesidades por más de 24 horas.

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