Punta Negra se prepara para vivir una noche mágica de Kayak bajo la Luna Llena

Algunos paradores organizaron una experiencia que combina navegación, meditación y música en vivo para recibir la nueva fase lunar este domingo 1 de febrero.

Con la llegada de la luna llena este próximo domingo, los paradores del perilago de Punta Negra comienzan a desplegar sus propuestas turísticas. Entre ellas, se destaca el evento de "Kayak Nocturno" organizado por La Paz Beach, una invitación a conectar con la naturaleza y el silencio de la montaña sanjuanina.

soleado punta negra

Detalles de la experiencia La actividad está diseñada como un encuentro integral de bienestar que incluye:

  • Navegación: Salida en kayak bajo la luz de la luna.

  • Música y Meditación: Contará con música en vivo a cargo de Paula Dupont y una meditación guiada para conectar con el entorno.

  • Gastronomía: La propuesta se completa con DJ, cóctel y opciones gastronómicas para los asistentes.

La concentración será este domingo 1 de febrero a las 19:30 hs en el parador La Paz Beach. La organización ofrece, además, una opción con traslado incluido desde el Centro Cívico para mayor comodidad de los participantes. Las reservas, debido a que los cupos son limitados, se realizan a través del contacto de Paula al +598 92 761 058.

