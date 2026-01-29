Punta Negra se prepara para vivir una noche mágica de Kayak bajo la Luna Llena

soleado punta negra

Detalles de la experiencia La actividad está diseñada como un encuentro integral de bienestar que incluye:

Navegación: Salida en kayak bajo la luz de la luna.

Música y Meditación: Contará con música en vivo a cargo de Paula Dupont y una meditación guiada para conectar con el entorno.

Gastronomía: La propuesta se completa con DJ, cóctel y opciones gastronómicas para los asistentes.

La concentración será este domingo 1 de febrero a las 19:30 hs en el parador La Paz Beach. La organización ofrece, además, una opción con traslado incluido desde el Centro Cívico para mayor comodidad de los participantes. Las reservas, debido a que los cupos son limitados, se realizan a través del contacto de Paula al +598 92 761 058.