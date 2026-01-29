Con la llegada de la luna llena este próximo domingo, los paradores del perilago de Punta Negra comienzan a desplegar sus propuestas turísticas. Entre ellas, se destaca el evento de "Kayak Nocturno" organizado por La Paz Beach, una invitación a conectar con la naturaleza y el silencio de la montaña sanjuanina.
Punta Negra se prepara para vivir una noche mágica de Kayak bajo la Luna Llena
Algunos paradores organizaron una experiencia que combina navegación, meditación y música en vivo para recibir la nueva fase lunar este domingo 1 de febrero.