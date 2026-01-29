Los Pumas 7’s ya tienen horarios para la tercera etapa del SVNS, que se jugará en Singapur el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero. El equipo argentino integrará el Grupo B junto a Australia, Nueva Zelanda y Francia, una zona exigente que promete partidos de alto nivel.
Confirmaron los horarios de Los Pumas 7's para el Seven de Singapur
El seleccionado argentino debutará en la madrugada del sábado ante Australia. El Seven de Singapur es una parada clave dentro del Circuito Mundial, tanto por la jerarquía de los rivales como por la oportunidad de seguir sumando puntos importantes en la tabla general.