Confirmaron los horarios de Los Pumas 7's para el Seven de Singapur

Estreno a la madrugada del sábado: Los dirigidos por Santiago Gómez Cora debutarán frente a Australia a las 01:10 (horario argentino). Luego volverán a la cancha a las 04:36 para enfrentar a Nueva Zelanda y cerrarán la fase de grupos ante Francia desde las 08:02 del mismo día.

Así, Los Pumas 7’s afrontarán una jornada intensa y de madrugada para el público argentino, con tres compromisos consecutivos que definirán su posición final en el grupo y el camino a seguir durante el domingo. El rendimiento en estos encuentros será clave para acceder a la pelea por las medallas.__IP__