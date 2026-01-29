La mirada del fiscal sobre lo ocurrido en un caso ligado a abuso en Pocito

La gresca terminó con dos personas gravemente lesionadas. Un hombre identificado como J.G. sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras ser atacado con un elemento contundente, mientras que su hermana, de 35 años, resultó con lesiones en el rostro, principalmente en la frente y el pómulo, también producto de una agresión con una barra de hierro.

El fiscal José Plaza, a cargo de la investigación por estos hechos, explicó que el caso llegó a la UFI a partir de una denuncia radicada el 27 de enero, que alertó sobre un violento altercado protagonizado por personas que se presentaron en el domicilio con combustible y en actitud intimidante.

El enfrentamiento se produjo en la casa del padre de un hombre que permanece detenido por una causa de abuso sexual. En ese contexto, se desató una pelea entre quienes estaban dentro de la vivienda y quienes llegaron al lugar, dando origen a denuncias cruzadas.

Desde la Fiscalía señalaron que, por el momento, resulta prematuro establecer responsabilidades. Ambas partes brindaron versiones opuestas sobre lo ocurrido y la investigación se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas.

En cuanto al estado de los heridos, uno de los hombres ya fue dado de alta, mientras que el padre de la menor abusada presentó un cuadro más complejo, aunque su evolución es favorable.

La causa investiga violación de domicilio, amenazas y otros delitos, aunque hasta ahora no se registraron denuncias por lesiones por parte del otro grupo involucrado. No hay detenidos, pero las autoridades no descartan que se adopten nuevas medidas a medida que avance la investigación y se complete la toma de testimonios.