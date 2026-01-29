Franco Colapinto completó 106 vueltas: "Se siente rapidísimo en recta"

Sin embargo, aclaró que el proceso de adaptación está en marcha y marcó diferencias en el comportamiento del auto en curvas. “No se siente tan rápido en las curvas, hay menos grip y se va un tanto más lento allí”, explicó, al compararlo con el modelo anterior. También advirtió que la mayor potencia complica la salida de las curvas: “Se vuelve más complicado acelerar y genera más deslizamiento”.

Colapinto valoró el enfoque del equipo durante las pruebas y remarcó la importancia de este período inicial. “Hemos estado haciendo mucho, es todo muy nuevo para todos y esta prueba es muy valiosa para entender cómo funciona todo”, indicó. Según detalló, el trabajo estuvo orientado a stints largos, chequeos de sistemas y recopilación de datos para los ingenieros.

Durante sus jornadas en pista, el argentino registró una bandera roja, sin consecuencias, y marcó tiempos acordes al contexto de pruebas. Con la actividad en Barcelona finalizada, el próximo compromiso serán los test oficiales en Baréin, donde Alpine continuará con el desarrollo del A526 y Colapinto buscará seguir consolidándose en esta nueva etapa.