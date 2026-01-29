Franco Colapinto completó 106 vueltas: "Se siente rapidísimo en recta"
Franco Colapinto finalizó los test de pretemporada de Fórmula 1 en Barcelona y destacó mejoras en la velocidad del Alpine A526, aunque señaló que aún resta trabajo en curvas.
Franco Colapinto completó su programa de pruebas en los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona y dejó un balance positivo tras sus primeros contactos con el Alpine A526.
El piloto argentino giró durante toda la jornada del lunes y en la sesión matutina del miércoles, cumpliendo con el plan de trabajo establecido por la escudería. En total, Colapinto completó 106 vueltas entre ambos días, en ensayos enfocados principalmente en la fiabilidad y el entendimiento del nuevo monoplaza.
Tras bajar del auto, el piloto destacó uno de los principales avances del modelo 2026, un punto que había sido una debilidad del equipo en temporadas anteriores. “Todavía estamos adaptándonos al auto y explorando sus límites, pero se siente rapidísimo en recta, lo cual es bueno”, señaló.
Sin embargo, aclaró que el proceso de adaptación está en marcha y marcó diferencias en el comportamiento del auto en curvas. “No se siente tan rápido en las curvas, hay menos grip y se va un tanto más lento allí”, explicó, al compararlo con el modelo anterior. También advirtió que la mayor potencia complica la salida de las curvas: “Se vuelve más complicado acelerar y genera más deslizamiento”.
Colapinto valoró el enfoque del equipo durante las pruebas y remarcó la importancia de este período inicial. “Hemos estado haciendo mucho, es todo muy nuevo para todos y esta prueba es muy valiosa para entender cómo funciona todo”, indicó. Según detalló, el trabajo estuvo orientado a stints largos, chequeos de sistemas y recopilación de datos para los ingenieros.
Durante sus jornadas en pista, el argentino registró una bandera roja, sin consecuencias, y marcó tiempos acordes al contexto de pruebas. Con la actividad en Barcelona finalizada, el próximo compromiso serán los test oficiales en Baréin, donde Alpine continuará con el desarrollo del A526 y Colapinto buscará seguir consolidándose en esta nueva etapa.