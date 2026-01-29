Di María y los silbidos en cancha de Racing: "La realidad está en la calle"

Tras el encuentro, Jorgelina Cardozo se expresó en redes sociales con un mensaje en defensa del futbolista y cuestionó la forma en que se refleja la situación. “Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento”, escribió.

En su publicación, también señaló el apoyo recibido en otros escenarios: “Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de hinchas que te dijeron ‘no somos todos iguales, te amamos crack’”. Y agregó: “Muchos medios solo quieren generar odio, la única verdad es la que vivís en la calle”.