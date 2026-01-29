"
Di María y los silbidos en cancha de Racing: "La realidad está en la calle"

Ángel Di María fue silbado en Avellaneda pese a convertir un golazo en la victoria de Rosario Central ante Racing. Su esposa Jorgelina Cardozo y el propio jugador respondieron en redes.

Ángel Di María fue protagonista en la segunda fecha del campeonato durante el triunfo de Rosario Central ante Racing en el Cilindro de Avellaneda. El campeón del mundo convirtió un golazo, pero al retirarse del campo recibió silbidos de un sector del público.

Tras el encuentro, Jorgelina Cardozo se expresó en redes sociales con un mensaje en defensa del futbolista y cuestionó la forma en que se refleja la situación. “Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento”, escribió.

En su publicación, también señaló el apoyo recibido en otros escenarios: “Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de hinchas que te dijeron ‘no somos todos iguales, te amamos crack’”. Y agregó: “Muchos medios solo quieren generar odio, la única verdad es la que vivís en la calle”.

Cardozo también hizo referencia al reconocimiento del público en Rosario y al respaldo que el futbolista recibe de hinchas de distintos clubes: “Lo virtual no es lo real”, sostuvo.

Ante ese mensaje, Di María respondió y coincidió con su esposa: “Lo virtual no es real. La realidad está en la calle. En Rosario, en Buenos Aires, en donde estemos siempre recibimos cariño de la gente”. Y concluyó: “Es lo único que siempre nos importó”.

El episodio se dio en el marco de una victoria importante para Rosario Central, que se llevó los tres puntos de Avellaneda con una destacada actuación de su figura.

