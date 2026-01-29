Ángel Di María fue protagonista en la segunda fecha del campeonato durante el triunfo de Rosario Central ante Racing en el Cilindro de Avellaneda. El campeón del mundo convirtió un golazo, pero al retirarse del campo recibió silbidos de un sector del público.
Di María y los silbidos en cancha de Racing: "La realidad está en la calle"
Ángel Di María fue silbado en Avellaneda pese a convertir un golazo en la victoria de Rosario Central ante Racing. Su esposa Jorgelina Cardozo y el propio jugador respondieron en redes.