Milei en Mar del Plata: actuó con Fátima Flórez y arengó a la militancia

Durante esa recorrida, Milei también tomó un megáfono y agradeció el apoyo a La Libertad Avanza en las últimas elecciones nacionales. Además, defendió los proyectos del oficialismo en la previa de las sesiones extraordinarias en el Congreso: “Ya tenemos dictamen para la Ley de Glaciares y la modernización laboral. Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”.

“Todas las promesas de campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año”, sostuvo durante la actividad en la ciudad balnearia, y adelantó: “Estamos mandando la reforma tributaria, para que baje la presión fiscal y seamos más libres y podamos crecer. Y para estas sesiones extraordinarias mandamos la baja de imputabilidad para los menores que delinquen. En la Argentina, el que las hace las paga”, afirmó.

La participación de Javier Milei en La Derecha Fest

En La Derecha Fest, el Presidente dio un discurso para la militancia libertario. Del evento también participan otros referentes como Agustín Laje, Lilia Lemoine, Nicolás Marquéz y Sergio Fligiuolo (Tronco).

“A través de la gestión demostré que el liberalismo es superior en términos prácticos”, aseguró el mandatario y le agradeció a su hermana por “haber aumentado la diferencia con los partidos de la oposición”.

“En Davos me dediqué a explicar por qué el liberalismo es el sistema más justo y moralmente virtuoso que tenemos”, indicó Milei y agregó: “Las aguas del mundo empiezan a separar a los justos de los pecadores”.

Frente al canto de la militancia de “la casta tiene miedo”, el Presidente indicó la necesidad de “defender la batalla cultural”: “La gente dijo ‘basta de empobrecernos’ y se les viene la noche a los zurdos. (...) Si no tenemos claro cuál es nuestro norte, nos extraviamos. Hicimos las reformas estructurales más grandes del último siglo”.

“Sin derecho a la propiedad privada, no hay derecho a la libertad o a la vida”, dijo el Presidente durante su ponencia. Además, recordó un aspecto clave de su campaña presidencial, el uso de las redes sociales para impulsar su figura: “Gracias a internet, logramos hacer una campaña creativa en 2023″.

Luego, retomó un tono crítico. “¿Qué sería ser popular? Que la gente pueda comprar mayor cantidad de productos al menor precio. Pero no. Están obsesionados con hacernos pagar caro”.

El Presidente cerró su discurso proponiendo mirar hacia delante. “No le temamos a la innovación, a la creatividad y a su poder disruptivo, a la libertad, porque en el agregado no habrá otra cosa que mejorar la vida de todos los ciudadanos. En última instancia, es lo que volverá a hacer grande a la Argentina y a Occidente. Esto lo sé, porque en el pasado ya lo hemos hecho”, dijo.