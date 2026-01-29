El posteo de Verón contra la AFA tras el pasillo de Boca a Estudiantes

El dirigente del Pincha compartió el video del reconocimiento realizado por Boca por los títulos obtenidos por el Pincha en la temporada pasada y acompañó la publicación con un mensaje: "¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte?, tampoco a pedir que cumplan ‘el reglamento’… raro".

image

Ante esto, según usuarios de redes sociales, el posteo fue interpretado como una respuesta a publicaciones previas de Pablo Toviggino. A fines de noviembre, el dirigente de la AFA había confirmado en redes la realización del pasillo y escribió: "Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin".