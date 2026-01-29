El posteo de Verón contra la AFA tras el pasillo de Boca a Estudiantes
El presidente de Estudiantes compartió el video del reconocimiento y dejó un mensaje en redes.
Tras el pasillo que Boca le realizó a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO, Juan Sebastián Verón, presidente del club platense, publicó un mensaje en redes sociales.
El dirigente del Pincha compartió el video del reconocimiento realizado por Boca por los títulos obtenidos por el Pincha en la temporada pasada y acompañó la publicación con un mensaje: "¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte?, tampoco a pedir que cumplan ‘el reglamento’… raro".
Ante esto, según usuarios de redes sociales, el posteo fue interpretado como una respuesta a publicaciones previas de Pablo Toviggino. A fines de noviembre, el dirigente de la AFA había confirmado en redes la realización del pasillo y escribió: "Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin".
Una semana después, volvió a mencionarlo con otro mensaje: “Felicitaciones Comandante !! En silencio, no interrumpa al enemigo cuando está cometiendo un error !! QUE 2026 NOS ESPERA!!”.
En otro episodio reciente, Verón también reaccionó en redes tras declaraciones de Santiago Ascacíbar. Luego de que el mediocampista afirmara “amar a Boca” en su presentación, el dirigente dejó de seguirlo en Instagram y replicó una frase atribuida a Alejandro Sabella: “Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras”.