Incendios en la Patagonia: presión para tratar la emergencia en el Congreso

image

En un comunicado conjunto, los mandatarios Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) señalaron que “la Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional”, con el objetivo de resguardar la vida y los bienes en las zonas afectadas. También remarcaron que “el fuego no reconoce límites ni distingue entre partidos políticos”.

image

Desde la UCR, su presidente nacional, Leonel Chiarella, expresó el acompañamiento de los bloques radicales en ambas cámaras si el Ejecutivo habilita el tratamiento durante febrero. En la misma línea, el bloque de Provincias Unidas presentó un proyecto para declarar la emergencia ígnea y habilitar fondos extraordinarios, agilizar contrataciones de medios aéreos, reasignar partidas al Sistema Nacional del Manejo del Fuego y disponer medidas de asistencia económica y alivio fiscal para los damnificados.

El diputado rionegrino Sergio Capozzi advirtió que, al tratarse de sesiones extraordinarias, “quien decide qué proyectos se tratan es el Ejecutivo” y pidió que el Presidente acompañe el reclamo.

image

El respaldo más resonante llegó desde el PRO. Tras dialogar con el gobernador Torres, Mauricio Macri apoyó públicamente la declaración de emergencia y sostuvo que “se necesitan más recursos y herramientas para combatir el fuego”, en un contexto de sequía prolongada. El bloque PRO en Diputados, conducido por Cristian Ritondo, presentó además un borrador que habilita el uso de recursos presupuestarios para prevención, combate, asistencia a provincias y recomposición de las zonas afectadas.

Desde el peronismo también se impulsaron iniciativas: un proyecto para declarar la emergencia por 180 días y otro para facultar al Poder Ejecutivo a asignar fondos extraordinarios destinados a asistencia sanitaria, reconstrucción de infraestructura y alivio fiscal.

image

Consultada sobre si un eventual rechazo al reclamo podría complicar la sanción de la reforma laboral, Bullrich descartó esa posibilidad y aseguró que “nosotros vamos a aceptar que se discuta el tema de la emergencia”. Además, afirmó ante la Agencia Noticias Argentinas que el Estado nacional ya asiste a las provincias a través de la Agencia Federal de Emergencias, que “está trabajando a full” junto a los gobiernos locales.