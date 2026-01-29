ANSES: el abultado bono que se otorgará en febrero a un grupo de beneficiarios

Esta ayuda se trata de un acompañamiento mensual regulado por la Ley de Empleo, pensado para respaldar a trabajadores que cumplen con requisitos específicos y necesitan un refuerzo de ingresos. El monto se liquida dentro del calendario de pagos de febrero y acompañan a los usuarios mientras se reinsertan en el mercado laboral.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días corridos posteriores a la desvinculación laboral. Estos son los trabajadores que podrán acceder a este beneficio de ANSES: