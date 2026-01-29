ANSES: el abultado bono que se otorgará en febrero a un grupo de beneficiarios

- Empleados permanentes: deben acreditar un mínimo de seis meses de aportes registrados dentro de los tres años previos a la desvinculación o finalización del vínculo laboral.
- Trabajadores eventuales o de temporada: es necesario haber tenido menos de 12 meses de empleo en los últimos tres años, pero al menos 90 días trabajados durante el último año antes de que concluyera la actividad.
Los requisitos para cobrar la Prestación por Desempleo
- DNI original y copia
- Telegrama, carta documento o nota firmada por el empleador (despido sin causa)
- Nota del síndico, sentencia judicial, telegrama del empleador o Boletín Oficial
- Telegrama de intimación y de desvinculación laboral (renuncia con justa causa)
- Copia del contrato vencido (fin de contrato a plazo fijo)
- Acta o partida de defunción certificada (fallecimiento del empleador unipersonal)
- Certificado médico que acredite aptitud laboral según salud (enfermedad o accidente)
Lo que se otorgará por la Prestación por Desempleo
El refuerzo económico que paga ANSES está atado al Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en febrero se ubica en $346.800. El valor del beneficio no es fijo: puede ir desde la mitad hasta el total del SMVM, lo que equivale a un rango de $173.400 a $346.800.
Para definir el monto exacto que recibe cada persona, se toma como referencia el 75% del mejor sueldo cobrado durante los seis meses anteriores al despido, siempre respetando los topes mínimo y máximo establecidos.