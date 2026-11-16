El papa León XIV se despide de Sudamérica con una misa multitudinaria

En el tramo final de su estadía en Perú —país en el que residió durante casi dos décadas, obtuvo la nacionalidad y se desempeñó como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023—, el Pontífice cumplirá una exigente agenda en Lima. Sus actividades comenzarán a las 08:30 hora local (10:30 de la Argentina) con una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Más tarde, a las 10:30 (12:30 de nuestro país), oficiará la misa central de cierre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco.

La despedida oficial tendrá lugar a las 13:15 (15:15 hora argentina) en la Base Aeronaval del Callao, desde donde partirá media hora después en el vuelo que lo llevará de regreso al Vaticano, con arribo previsto al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino para este martes a las 10:25 hora italiana (06:45 de la Argentina).