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El papa León XIV se despide de Sudamérica con una misa multitudinaria

Luego de once días en los que recorrió diez ciudades de Uruguay, Argentina y Perú, el papa León XIV concluye este lunes 16 de noviembre su primera gira pastoral por Sudamérica.

Tras once días de intensa actividad pastoral en diez ciudades de Uruguay, Argentina y Perú, el papa León XIV concluye este lunes 16 de noviembre su primera gira por Sudamérica. El viaje de Robert Prevost estuvo marcado por convocatorias multitudinarias y discursos que reafirmaron el legado de Francisco, además de despejar cualquier interrogante sobre su estado físico a poco más de un mes de haber sido intervenido quirúrgicamente por un tumor maligno en el pulmón derecho en la clínica Gemelli de Roma.

En el tramo final de su estadía en Perú —país en el que residió durante casi dos décadas, obtuvo la nacionalidad y se desempeñó como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023—, el Pontífice cumplirá una exigente agenda en Lima. Sus actividades comenzarán a las 08:30 hora local (10:30 de la Argentina) con una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Más tarde, a las 10:30 (12:30 de nuestro país), oficiará la misa central de cierre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco.

La despedida oficial tendrá lugar a las 13:15 (15:15 hora argentina) en la Base Aeronaval del Callao, desde donde partirá media hora después en el vuelo que lo llevará de regreso al Vaticano, con arribo previsto al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino para este martes a las 10:25 hora italiana (06:45 de la Argentina).

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La gira había comenzado el viernes 6 en Uruguay (Montevideo, Paysandú y Florida) y continuó del domingo 8 al miércoles 11 en la Argentina. En territorio argentino, León XIV encabezó celebraciones en Palermo, Claypole, Córdoba y Luján, convocando a una multitud estimada entre seis y 7,5 millones de personas y dejando definiciones sobre el mundo del trabajo, la juventud y la doctrina social de la Iglesia. En el cierre de su itinerario por Perú, el Papa visitó además Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Pucallpa y Cusco, donde pese a los 3.400 metros de altura mantuvo un ritmo activo hasta el final de su misión.

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