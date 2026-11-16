Tras once días de intensa actividad pastoral en diez ciudades de Uruguay, Argentina y Perú, el papa León XIV concluye este lunes 16 de noviembre su primera gira por Sudamérica. El viaje de Robert Prevost estuvo marcado por convocatorias multitudinarias y discursos que reafirmaron el legado de Francisco, además de despejar cualquier interrogante sobre su estado físico a poco más de un mes de haber sido intervenido quirúrgicamente por un tumor maligno en el pulmón derecho en la clínica Gemelli de Roma.
El papa León XIV se despide de Sudamérica con una misa multitudinaria
Luego de once días en los que recorrió diez ciudades de Uruguay, Argentina y Perú, el papa León XIV concluye este lunes 16 de noviembre su primera gira pastoral por Sudamérica.