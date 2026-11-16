El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este lunes los valores actualizados de la canasta de crianza correspondientes a octubre de 2026, el indicador que mide el costo mensual necesario para cubrir tanto la adquisición de bienes y servicios básicos como el tiempo destinado a las tareas de cuidado de niños, niñas y adolescentes.
La canasta de crianza de octubre fue de hasta $754.869 por hijo
El INDEC difundió los montos de octubre para cubrir los gastos de bienes, servicios y tareas de cuidado de niños y adolescentes de hasta 12 años.