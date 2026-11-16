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La canasta de crianza para menores de 1 año se valorizó en $591.320 durante octubre de 2026; para infantes de 1 a 3 años, $704.198; de 4 a 5, $600.445; y de 6 a 12, $754.869https://t.co/91V7ItrLfQ pic.twitter.com/ie8UyAaWtS — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 16, 2026

De acuerdo con el informe oficial difundido este lunes, el monto requerido durante el décimo mes del año osciló entre los $591.320 y los $754.869, según el tramo etario.

Los valores por rango de edad en octubre de 2026