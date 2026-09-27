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Javier Milei recibirá a León XIV al pie del avión y matendrá una reunión en privado

Será el inicio de la primera visita del Santo Padre a la Argentina, que se extenderá hasta el miércoles 11 y que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El presidente Javier Milei recibirá al papa León XIV al pie del avión cuando el pontífice aterrice en el Aeroparque Jorge Newbery, el domingo 8 de noviembre a las 16.30, procedente de Montevideo. Será el inicio de la primera visita del Santo Padre a la Argentina, que se extenderá hasta el miércoles 11 y que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El dato sobre la recepción presidencial forma parte de los detalles que terminan de definirse en torno a la agenda del jefe de Estado para la llegada de León XIV. El cronograma oficial difundido por la Santa Sede establece que, tras el arribo y la recepción oficial, el Papa se trasladará a Plaza San Martín, donde visitará el monumento al general José de San Martín y los Ejércitos de la Independencia.

Según informaron fuentes oficiales, esa visita tendrá lugar sin el acompañamiento de Milei. León XIV realizará allí la ofrenda floral y luego continuará su recorrido hacia la Casa Rosada.

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La reunión de León XIV con Milei en Casa Rosada

El encuentro entre el Papa y el Presidente tendrá lugar a las 17.50, después de la ceremonia de bienvenida prevista en Casa Rosada. La reunión será a solas y tendrá una duración acotada. Una vez finalizada la bilateral, está previsto que los integrantes del Gabinete nacional saluden al pontífice.

Luego, León XIV se trasladará al Palacio Libertad, donde está previsto un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Ese punto también figura en el programa oficial de la Santa Sede, con horario previsto para las 18.30.

Para esa recepción, el Gobierno trabaja con un esquema institucional similar al utilizado para una Asamblea Legislativa. La convocatoria contempla a representantes de los tres poderes del Estado: legisladores, integrantes de la Corte Suprema y miembros del cuerpo diplomático, además de las autoridades que correspondan al encuentro.

En cambio, no está previsto que participen allí dirigentes de la CGT ni representantes del empresariado, ya que el Papa tendrá encuentros específicos con esos sectores durante las jornadas siguientes de su visita.

Sin conferencia de prensa por ahora

Otro de los aspectos que todavía no está cerrado es la posibilidad de una conferencia de prensa durante la primera jornada. Según la información obtenida por Ámbito, por el momento no está prevista una actividad de ese tipo y los equipos que trabajan en la organización todavía terminan de definir algunos detalles.

La visita de León XIV a la Argentina será parte de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre. En el tramo argentino, el pontífice permanecerá cuatro días y combinará reuniones con autoridades con actividades religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad.

FUENTE: ámbito.com

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