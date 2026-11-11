El papa León XIV les envió un mensaje a los presos del penal de Devoto en el que reflexionó sobre el significado del encierro, las consecuencias del mal y la posibilidad de reconstruir sus vidas. “Una nueva vida es posible”, fue uno de los mensajes centrales que les transmitió.
León XIV a un grupo de presos en la cárcel de Devoto: "Una nueva vida es posible"
El Sumo Pontífice mantuvo un encuentro con los detenidos que todavía no fueron trasladados a Marcos Paz. Más tarde irá a Luján, donde lo espera una multitud, para dar una misa frente a la Basílica.