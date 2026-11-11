León XIV a un grupo de presos en la cárcel de Devoto: "Una nueva vida es posible"

“El ser humano florece a través del límite”, sostuvo el Papa, y agregó que “el paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo”.

También hizo referencia al sufrimiento que atraviesan quienes están privados de su libertad y a la distancia de sus familias.

“Imagino sus noches sin dormir, pensando en sus seres queridos. Sé de sus desilusiones de no haber encontrado una mano amiga que los haya ayudado a levantarse y seguir adelante en el momento oportuno”, manifestó.

Sin embargo, remarcó que la cárcel también puede convertirse en un espacio de transformación personal. “Quisiera resaltar que la cárcel es testigo de profundos cambios, de crecimientos y de aprendizajes”, afirmó.

Y agregó: “Es posible pasar de la oscuridad total a encender pequeñas luces de esperanza”.