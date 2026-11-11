"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > País > papa León XIV

León XIV a un grupo de presos en la cárcel de Devoto: "Una nueva vida es posible"

El Sumo Pontífice mantuvo un encuentro con los detenidos que todavía no fueron trasladados a Marcos Paz. Más tarde irá a Luján, donde lo espera una multitud, para dar una misa frente a la Basílica.

El papa León XIV les envió un mensaje a los presos del penal de Devoto en el que reflexionó sobre el significado del encierro, las consecuencias del mal y la posibilidad de reconstruir sus vidas. “Una nueva vida es posible”, fue uno de los mensajes centrales que les transmitió.

“El mal que asedia el corazón arruina a la sociedad. Cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando y siendo capaz de reavivarse con la gracia de Dios”, expresó en su mensaje.

En ese sentido, les habló directamente a los internos sobre la posibilidad de tomar este momento como un punto de partida: “Queridos hermanos, en medio del mal, del dolor y el fracaso, esta situación actual por la que atraviesan es un momento particular para poder reiniciar sus vidas”.

Te puede interesar...

“El ser humano florece a través del límite”, sostuvo el Papa, y agregó que “el paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo”.

También hizo referencia al sufrimiento que atraviesan quienes están privados de su libertad y a la distancia de sus familias.

“Imagino sus noches sin dormir, pensando en sus seres queridos. Sé de sus desilusiones de no haber encontrado una mano amiga que los haya ayudado a levantarse y seguir adelante en el momento oportuno”, manifestó.

Sin embargo, remarcó que la cárcel también puede convertirse en un espacio de transformación personal. “Quisiera resaltar que la cárcel es testigo de profundos cambios, de crecimientos y de aprendizajes”, afirmó.

Y agregó: “Es posible pasar de la oscuridad total a encender pequeñas luces de esperanza”.

Temas

Te puede interesar