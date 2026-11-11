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Sportivo se quedó con la última estrella de 2026 y desató el festejo puyutano

Desamparados derrotó 1 a 0 a Atlético Minero en el estadio San Juan del Bicentenario y se consagró supercampeón de la Liga Sanjuanina. Daniel Castro marcó el único gol y puso fin a 35 años sin títulos oficiales.

Sportivo Desamparados volvió a gritar campeón después de 35 años. El Puyutano derrotó 1 a 0 a Atlético Minero en el estadio San Juan del Bicentenario y se quedó con la Superfinal de la Liga Sanjuanina de Fútbol, que enfrentó al ganador del Clausura con el campeón del Apertura.

fotos- Adri&aacute;n Carrizo- sj8

fotos- Adrián Carrizo- sj8

Daniel Castro apareció en el complemento con un golazo y le dio al equipo de Mauricio Del Cero el título oficial de la temporada 2026.

fotos - Adri&aacute;n Carrizo

fotos - Adrián Carrizo

La final fue cerrada y muy disputada desde el comienzo. Durante el primer tiempo, los dos equipos se repartieron la pelota y tuvieron dificultades para generar situaciones claras.

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Minero reclamó un penal por una caída de Hernán Vega dentro del área, mientras que a Desamparados le anularon un tanto de Santiago Ceballos por posición adelantada.

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El equipo puyutano intentó tomar la iniciativa, pero se encontró con un rival ordenado que le cerró los caminos y respondió con juego directo.

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Minero también tuvo una oportunidad importante en esa primera etapa, cuando un tiro libre terminó estrellándose en el travesaño.

Las interrupciones y las faltas tácticas terminaron de marcar un primer tiempo sin goles.

La historia cambió en el complemento. A los 19 minutos, Daniel Castro encontró espacio cerca del área y sacó un derechazo que pegó en el palo izquierdo de Sebastián Domínguez antes de meterse en el arco.

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El gol desató el festejo de los hinchas de Desamparados, que empezaban a ver cada vez más cerca el título.

Con la ventaja, Sportivo administró el resultado y sostuvo la diferencia ante los intentos de Minero por llegar al empate.

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El equipo del departamento de Sarmiento, que había construido una campaña de crecimiento desde su ingreso a la Liga Sanjuanina en 2023, no consiguió quebrar la defensa puyutana.

El pitazo final de Ignacio Aurtenechea confirmó la consagración y desató la celebración en las tribunas. Desamparados volvió a conquistar un campeonato oficial después de más de tres décadas y cerró la temporada con la estrella que le faltaba.

Una campaña que respaldó la consagración

El título también tuvo el respaldo de una temporada de números destacados. Desamparados disputó 40 partidos, ganó 26, empató 11 y perdió apenas tres. Además, convirtió 76 goles y recibió 28.

El equipo de Mauricio Del Cero llegó a la Superfinal después de imponerse en el Clausura y terminó la temporada con una nueva victoria ante Minero, el campeón del Apertura. Esta vez, un gol de Daniel Castro alcanzó para que el pueblo puyutano volviera a celebrar un título oficial.

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