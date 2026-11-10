León XIV ante un millón de personas en Córdoba: "Vayan y sean santos, evangelicen"

Al iniciar el evangelio, el Santo Padre valoró la tradición de fe del territorio local y remarcó el testimonio de figuras históricas de la Iglesia argentina. En sus palabras, definió a la ciudad de Córdoba como una "tierra de santos" y resaltó de manera especial las figuras del Santo José Gabriel del Rosario Brochero —de quien destacó su vida de oración y entrega— y de Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula, por su labor misionera a lo largo del país.

Asimismo, León XIV trazó una analogía entre la geografía local y la labor comunitaria al expresar que "así como las Sierras cordobesas se distinguen por la belleza y variedad, los santos también son una muestra polifónica". Sobre el cierre del mensaje, el Pontífice instó a los presentes a trabajar activamente en la construcción de una patria solidaria y concluyó su sermón pidiendo a los fieles que continúen la tarea de los patronos con la consigna: "Vayan y sean santos, evangelicen".