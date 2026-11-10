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León XIV ante un millón de personas en Córdoba: "Vayan y sean santos, evangelicen"

En su homilía, el Sumo Pontífice nombró a todos los santos y beatos argentinos y alentó a los fieles a seguir ese ejemplo: “Sean santos en la familia, en la escuela y en la plaza”.

Minutos después de las 10:00 de este martes, el papa León XIV dio comienzo a la celebración de la Misa Central en los terrenos de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) y la Escuela de Aviación Militar en Córdoba. La ceremonia, que marca el punto culminante de la mañana en su tercera jornada de visita apostólica por el país, reúne a una multitud de peregrinos llegados desde distintos puntos de la región.

Al iniciar el evangelio, el Santo Padre valoró la tradición de fe del territorio local y remarcó el testimonio de figuras históricas de la Iglesia argentina. En sus palabras, definió a la ciudad de Córdoba como una "tierra de santos" y resaltó de manera especial las figuras del Santo José Gabriel del Rosario Brochero —de quien destacó su vida de oración y entrega— y de Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula, por su labor misionera a lo largo del país.

Asimismo, León XIV trazó una analogía entre la geografía local y la labor comunitaria al expresar que "así como las Sierras cordobesas se distinguen por la belleza y variedad, los santos también son una muestra polifónica". Sobre el cierre del mensaje, el Pontífice instó a los presentes a trabajar activamente en la construcción de una patria solidaria y concluyó su sermón pidiendo a los fieles que continúen la tarea de los patronos con la consigna: "Vayan y sean santos, evangelicen".

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