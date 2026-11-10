Minutos después de las 10:00 de este martes, el papa León XIV dio comienzo a la celebración de la Misa Central en los terrenos de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) y la Escuela de Aviación Militar en Córdoba. La ceremonia, que marca el punto culminante de la mañana en su tercera jornada de visita apostólica por el país, reúne a una multitud de peregrinos llegados desde distintos puntos de la región.
León XIV ante un millón de personas en Córdoba: "Vayan y sean santos, evangelicen"
En su homilía, el Sumo Pontífice nombró a todos los santos y beatos argentinos y alentó a los fieles a seguir ese ejemplo: “Sean santos en la familia, en la escuela y en la plaza”.