Frases que marcaron el discurso de León XIV ante más de un millón de jóvenes

AHORA | "No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que dios les ha dado": Habla el papa León XIV ante más de 1.300.000 jóvenes. #ElPapaEnLaArgentina



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Uno de los tramos más contundentes estuvo dedicado a las adicciones. El Pontífice advirtió sobre quienes hacen negocios ofreciendo “placeres que terminan por esclavizarnos”, entre los que mencionó la pornografía y el consumo de sustancias. Para abordar el tema, retomó el testimonio de un joven que había compartido su experiencia de superación.

“Están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo”, les planteó. Y reforzó su mensaje con una de las frases más fuertes de la jornada: “¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”.

León XIV también dedicó parte de su intervención a quienes se alejaron de la Iglesia o sienten que no tienen un lugar dentro de ella. Para transmitir ese mensaje recordó la historia bíblica de Zaqueo, quien buscó ver a Jesús y terminó recibiéndolo en su casa.

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“¡También a ustedes los está buscando el Señor!”, expresó. Luego dejó otra de las definiciones centrales de su discurso: “Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo”.

A partir de esa idea, pidió que las comunidades religiosas mantengan sus puertas abiertas para recibir a quienes llegan con preguntas, ayudar a quienes sufren y acompañar a quienes buscan reencontrarse con la fe.

Cristo nos ama como somos, pero su amor es demasiado grande para dejarnos prisioneros del pecado, de aquello que nos destruye. El fuego que Él vino a traer tiene fuerza para romper nuestras ataduras y devolvernos la libertad para amar. Hay heridas que sanar, faltas que reconocer… — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 11, 2026

El Papa también recuperó una expresión de Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, en 2023: “Todos, todos, todos”. A partir de aquellas palabras, invitó a los jóvenes a vivir su fe desde una Iglesia que no excluya y que tenga a Cristo como centro.

Antes de terminar, adelantó que este miércoles visitará la Basílica de Nuestra Señora de Luján y bendecirá una cruz que recorrerá distintas comunidades. “Que, al pasar esa cruz de unas manos a otras, pase también de un corazón a otro el fuego del amor de Cristo”, pidió.

El cierre estuvo marcado por una convocatoria a llevar el mensaje religioso más allá del encuentro en Palermo. “Vayan a sus ciudades y pueblos, a cada rincón y periferia. Que quienes se sienten lejos de Dios descubran, a través de ustedes, que Cristo los está buscando”, expresó.

Finalmente, retomó el lema de su gira sudamericana y dejó la última consigna ante la multitud: “¡Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo! ¡Vayan y anuncien!”. La jornada concluyó con una ovación y el rezo de un Padre Nuestro.