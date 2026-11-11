Frases que marcaron el discurso de León XIV ante más de un millón de jóvenes

Uno de los tramos más contundentes estuvo dedicado a las adicciones. El Pontífice advirtió sobre quienes hacen negocios ofreciendo “placeres que terminan por esclavizarnos”, entre los que mencionó la pornografía y el consumo de sustancias. Para abordar el tema, retomó el testimonio de un joven que había compartido su experiencia de superación.
“Están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo”, les planteó. Y reforzó su mensaje con una de las frases más fuertes de la jornada: “¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”.
León XIV también dedicó parte de su intervención a quienes se alejaron de la Iglesia o sienten que no tienen un lugar dentro de ella. Para transmitir ese mensaje recordó la historia bíblica de Zaqueo, quien buscó ver a Jesús y terminó recibiéndolo en su casa.
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“¡También a ustedes los está buscando el Señor!”, expresó. Luego dejó otra de las definiciones centrales de su discurso: “Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo”.
A partir de esa idea, pidió que las comunidades religiosas mantengan sus puertas abiertas para recibir a quienes llegan con preguntas, ayudar a quienes sufren y acompañar a quienes buscan reencontrarse con la fe.
El Papa también recuperó una expresión de Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, en 2023: “Todos, todos, todos”. A partir de aquellas palabras, invitó a los jóvenes a vivir su fe desde una Iglesia que no excluya y que tenga a Cristo como centro.
Antes de terminar, adelantó que este miércoles visitará la Basílica de Nuestra Señora de Luján y bendecirá una cruz que recorrerá distintas comunidades. “Que, al pasar esa cruz de unas manos a otras, pase también de un corazón a otro el fuego del amor de Cristo”, pidió.
El cierre estuvo marcado por una convocatoria a llevar el mensaje religioso más allá del encuentro en Palermo. “Vayan a sus ciudades y pueblos, a cada rincón y periferia. Que quienes se sienten lejos de Dios descubran, a través de ustedes, que Cristo los está buscando”, expresó.
Finalmente, retomó el lema de su gira sudamericana y dejó la última consigna ante la multitud: “¡Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo! ¡Vayan y anuncien!”. La jornada concluyó con una ovación y el rezo de un Padre Nuestro.