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El termómetro escalará en San Juan y la máxima alcanzará los 34°C

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico para este miércoles 11 de noviembre en la provincia de San Juan.

La provincia de San Juan experimentará un marcado cambio en las condiciones meteorológicas durante este miércoles 11 de noviembre. De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará con cielo totalmente despejado y un pronunciado ascenso de la temperatura en todo el territorio provincial.

Tras las ráfagas e inestabilidad registradas en los días previos, el amanecer de la fecha marcó una temperatura mínima de 14°C con viento en calma y una visibilidad óptima de 15 kilómetros. Con el correr de las horas y la presencia constante del sol, el ambiente se tornará caluroso por la tarde, estimándose una máxima de 34°C.

Hacia la noche, el tiempo se mantendrá estable y con cielo despejado, permitiendo un paulatino descenso de la temperatura hasta fijarse cerca de los 26°C. No se prevén precipitaciones ni alertas por vientos de consideración para el resto de la jornada en los valles sanjuaninos.

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