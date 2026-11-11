El termómetro escalará en San Juan y la máxima alcanzará los 34°C

Tras las ráfagas e inestabilidad registradas en los días previos, el amanecer de la fecha marcó una temperatura mínima de 14°C con viento en calma y una visibilidad óptima de 15 kilómetros. Con el correr de las horas y la presencia constante del sol, el ambiente se tornará caluroso por la tarde, estimándose una máxima de 34°C.

Hacia la noche, el tiempo se mantendrá estable y con cielo despejado, permitiendo un paulatino descenso de la temperatura hasta fijarse cerca de los 26°C. No se prevén precipitaciones ni alertas por vientos de consideración para el resto de la jornada en los valles sanjuaninos.