La provincia de San Juan experimentará un marcado cambio en las condiciones meteorológicas durante este miércoles 11 de noviembre. De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará con cielo totalmente despejado y un pronunciado ascenso de la temperatura en todo el territorio provincial.
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El termómetro escalará en San Juan y la máxima alcanzará los 34°C
El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico para este miércoles 11 de noviembre en la provincia de San Juan.