"León XIV vino a pedir que no seamos indiferentes": el padre Andrés Riveros

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"La palabra unidad y paz es lo que más he escuchado en estos días. Ya se sienten con fuerza los frutos de su visita", manifestó Riveros al repasar la intensidad de las celebraciones en suelo cordobés. El presbítero remarcó además la contundencia del llamado a la acción social que dejó el Santo Padre a toda la comunidad: "León XIV vino a reconocernos, pero también a pedirnos que dejemos de ser indiferentes y nos hagamos cargo de nuestro hermano".