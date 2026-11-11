"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > papa León XIV

"León XIV vino a pedir que no seamos indiferentes": el padre Andrés Riveros

El párroco sanjuanino relató la emoción vivida en la misa papal en Córdoba. Destacó el mensaje de unidad y paz tras acompañar las actividades del Pontífice desde el domingo hasta el martes.

Recién llegado de la provincia de Córdoba, el padre Andrés Riveros compartió las sensaciones y vivencias tras participar de las actividades oficiales y de la multitudinaria misa encabezada por el papa León XIV. El sacerdote sanjuanino integró la delegación provincial que acompañó al Pontífice desde el domingo hasta la noche del martes, en una jornada que calificó de histórica y transformadora.

"La palabra unidad y paz es lo que más he escuchado en estos días. Ya se sienten con fuerza los frutos de su visita", manifestó Riveros al repasar la intensidad de las celebraciones en suelo cordobés. El presbítero remarcó además la contundencia del llamado a la acción social que dejó el Santo Padre a toda la comunidad: "León XIV vino a reconocernos, pero también a pedirnos que dejemos de ser indiferentes y nos hagamos cargo de nuestro hermano".

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar