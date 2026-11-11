Recién llegado de la provincia de Córdoba, el padre Andrés Riveros compartió las sensaciones y vivencias tras participar de las actividades oficiales y de la multitudinaria misa encabezada por el papa León XIV. El sacerdote sanjuanino integró la delegación provincial que acompañó al Pontífice desde el domingo hasta la noche del martes, en una jornada que calificó de histórica y transformadora.
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"León XIV vino a pedir que no seamos indiferentes": el padre Andrés Riveros
El párroco sanjuanino relató la emoción vivida en la misa papal en Córdoba. Destacó el mensaje de unidad y paz tras acompañar las actividades del Pontífice desde el domingo hasta el martes.