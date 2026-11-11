"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > papa León XIV

Cómo es el Anillo del Pescador de León XIV, que despertó la curiosidad de un niño

El pequeño pudo acercarse al pontífice en el aeropuerto de Córdoba y, después de saludarlo y pedirle una bendición para su familia, lanzó una espontánea frase sobre el anillo que llevaba en la mano.

“Alto anillito, eh”. La ocurrencia de un nene cordobés durante el encuentro con el papa León XIV en el aeropuerto de Córdoba se convirtió en uno de los momentos virales de la visita del pontífice a la Argentina. El chico pudo acercarse, saludarlo y pedirle una bendición para su familia, pero hubo un detalle que no pasó por alto: el anillo que llevaba el Papa.

La escena ocurrió este martes, minutos después de que el avión de Aerolíneas Argentinas que trasladaba a León XIV aterrizara en el aeropuerto Ambrosio Taravella. Entre los chicos que esperaban para saludarlo, uno logró acercarse y darle la mano.

“Gracias, Papa”, le dijo. También le pidió que bendijera a él y a su familia. En un momento, apoyó una mano sobre el pecho del pontífice, quien se la retiró por cuestiones de protocolo. Después se despidió con un sencillo “Chau, Papa”.

Te puede interesar...

Sin embargo, el comentario que terminó recorriendo las redes llegó cuando el chico reparó en la joya que llevaba León XIV. “Alto anillito, eh”, lanzó con naturalidad, en una expresión bien argentina que despertó sonrisas y curiosidad.

El significado del Anillo del Pescador

La pieza que llamó la atención del pequeño es el Anillo del Pescador, uno de los símbolos tradicionales del papado. Se trata de una joya de oro que lleva grabada la imagen de San Pedro con las llaves y una red de pescador.

En su parte interior tiene el nombre de León XIV en latín y su escudo pontificio. El anillo representa la autoridad del Papa y su vínculo con San Pedro, considerado el primer pontífice de la Iglesia católica.

Su nombre remite a la historia de Pedro, quien antes de convertirse en uno de los discípulos de Jesús se dedicaba a la pesca. León XIV recibió su anillo el 18 de mayo de 2025, durante la misa de inicio de su pontificado.

La pieza también tiene un destino particular cuando termina un papado. La tradición establecía que el anillo fuera destruido para impedir que pudiera volver a utilizarse como sello de autoridad. Actualmente, en cambio, se marca para dejarlo inutilizado.

Temas

Te puede interesar