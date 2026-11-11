“Alto anillito, eh”. La ocurrencia de un nene cordobés durante el encuentro con el papa León XIV en el aeropuerto de Córdoba se convirtió en uno de los momentos virales de la visita del pontífice a la Argentina. El chico pudo acercarse, saludarlo y pedirle una bendición para su familia, pero hubo un detalle que no pasó por alto: el anillo que llevaba el Papa.
Cómo es el Anillo del Pescador de León XIV, que despertó la curiosidad de un niño
El pequeño pudo acercarse al pontífice en el aeropuerto de Córdoba y, después de saludarlo y pedirle una bendición para su familia, lanzó una espontánea frase sobre el anillo que llevaba en la mano.