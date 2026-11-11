Cómo es el Anillo del Pescador de León XIV, que despertó la curiosidad de un niño

Sin embargo, el comentario que terminó recorriendo las redes llegó cuando el chico reparó en la joya que llevaba León XIV. “Alto anillito, eh”, lanzó con naturalidad, en una expresión bien argentina que despertó sonrisas y curiosidad.

El significado del Anillo del Pescador

La pieza que llamó la atención del pequeño es el Anillo del Pescador, uno de los símbolos tradicionales del papado. Se trata de una joya de oro que lleva grabada la imagen de San Pedro con las llaves y una red de pescador.

En su parte interior tiene el nombre de León XIV en latín y su escudo pontificio. El anillo representa la autoridad del Papa y su vínculo con San Pedro, considerado el primer pontífice de la Iglesia católica.

Su nombre remite a la historia de Pedro, quien antes de convertirse en uno de los discípulos de Jesús se dedicaba a la pesca. León XIV recibió su anillo el 18 de mayo de 2025, durante la misa de inicio de su pontificado.

La pieza también tiene un destino particular cuando termina un papado. La tradición establecía que el anillo fuera destruido para impedir que pudiera volver a utilizarse como sello de autoridad. Actualmente, en cambio, se marca para dejarlo inutilizado.