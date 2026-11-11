El Gobierno Provincial participó del encuentro con el papa León XIV en la UCA

La participación del Ministerio de Gobierno estuvo vinculada con las responsabilidades que tiene a su cargo en materia de políticas laborales, a través de la Subsecretaría de Trabajo y las áreas relacionadas con el empleo y la formación, así como con su función de articulación y promoción del diálogo entre los distintos sectores de la sociedad. En ese marco, también se inscribe su tarea de acompañamiento al diálogo interreligioso y la convivencia entre los diferentes cultos que forman parte de la comunidad sanjuanina.

Durante el encuentro, que se desarrolló en el Auditorio San Juan Pablo II de la UCA, el Santo Padre compartió un mensaje centrado en la dignidad humana y la importancia del trabajo como herramienta de inclusión y desarrollo social. También convocó a fortalecer el diálogo entre trabajadores, empresarios, organizaciones sindicales, movimientos sociales y el Estado, y remarcó que la economía debe estar al servicio de las personas.

Entre sus principales reflexiones, León XIV advirtió sobre las consecuencias del desempleo en la vida de las personas y sostuvo que el acceso al trabajo debe constituir una prioridad de las políticas públicas. Asimismo, planteó la necesidad de acompañar los cambios tecnológicos sin dejar a nadie atrás y de promover relaciones laborales basadas en la justicia, la solidaridad y el bien común.

La jornada, organizada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, constituyó un espacio de encuentro entre distintos actores de la vida económica, productiva, sindical y social del país.