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El Gobierno Provincial participó del encuentro con el papa León XIV en la UCA

La ministra de Gobierno encabezó la delegación sanjuanina en la jornada sobre dignidad laboral y diálogo social organizada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Gobierno, participó del encuentro con el mundo del trabajo que encabezó el papa León XIV en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires, en el marco de su visita al país.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, asistió en representación del Gobierno provincial, acompañada por el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese y por la directora de Empleo y Formación, Luciana Cuk. La presencia sanjuanina también contó con referentes de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz y del sector gremial, en una delegación que reunió distintas expresiones vinculadas al ámbito laboral y social.

La actividad permitió compartir las reflexiones del Pontífice sobre la dignidad del trabajo, el diálogo y la necesidad de generar oportunidades laborales.

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La participación del Ministerio de Gobierno estuvo vinculada con las responsabilidades que tiene a su cargo en materia de políticas laborales, a través de la Subsecretaría de Trabajo y las áreas relacionadas con el empleo y la formación, así como con su función de articulación y promoción del diálogo entre los distintos sectores de la sociedad. En ese marco, también se inscribe su tarea de acompañamiento al diálogo interreligioso y la convivencia entre los diferentes cultos que forman parte de la comunidad sanjuanina.

Durante el encuentro, que se desarrolló en el Auditorio San Juan Pablo II de la UCA, el Santo Padre compartió un mensaje centrado en la dignidad humana y la importancia del trabajo como herramienta de inclusión y desarrollo social. También convocó a fortalecer el diálogo entre trabajadores, empresarios, organizaciones sindicales, movimientos sociales y el Estado, y remarcó que la economía debe estar al servicio de las personas.

Entre sus principales reflexiones, León XIV advirtió sobre las consecuencias del desempleo en la vida de las personas y sostuvo que el acceso al trabajo debe constituir una prioridad de las políticas públicas. Asimismo, planteó la necesidad de acompañar los cambios tecnológicos sin dejar a nadie atrás y de promover relaciones laborales basadas en la justicia, la solidaridad y el bien común.

La jornada, organizada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, constituyó un espacio de encuentro entre distintos actores de la vida económica, productiva, sindical y social del país.

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